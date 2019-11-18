В Татарстане начинает работать круглогодичная "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"

В Татарстане отмечают 10-летие со дня создания "Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы". В честь этого юбилея и на новоселье - открытие парка "Лес Чудес" в Арском районе республики, 23 ноября пройдет Сказочный Парад с участием самого Кыш Бабая и его гостей.

Поздравить любимого татарского детского волшебника приедут российский Дед Мороз, Санта Клаус из Финляндии, Тол Бабай из Удмуртии, Матушка Зима из Архангельской области, Снегурочка из Костромы, Байкальский Дед Мороз, Девица Метелица из Вятских Полян и Кикимора Вятская.

В субботу, 23 ноября, в 12.00 на улице Баумана в столице республики пройдет торжественное шествие зимних сказочных героев. Они пройдут по пешеходной улице и завершится этот парад в Казанском Кремле.

Вечером того же дня пройдет шоу "Сказочный переполох", которое соединит персонажей национальных татарских сказок и последние веяния прогресса. Представление состоится в Поволжской Академии туризма в 19.00. Там же можно будет получить автографы всех гостей Кыш Бабая и Кар Кызы.

В воскресенье, 24 ноября, в 14.00 пройдет торжественное открытие "Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы" - Лес Чудес. Кстати, все эти 10 лет сказочник снимал апартаменты в доме-музее Габдуллы Тукая, но с мая 2019 года он обрел свой уголок возле местного озера. Там на берегу, где в детстве гулял маленький Тукай, уже построены логово змея Аждаха, вредной колдуньи Убырлы Карчаг. Остальные герои тоже в скором времени обретут свои уголки. Теперь Резиденция может принимать гостей круглогодично.

- Во время праздника каждый Дед Мороз выступит со своей визитной карточкой, расскажет о мифологии, обычаях, обрядах своего народа, - рассказала директор резиденции Юлия Таланова. - Мы приглашаем всех желающих приехать к нам и принять участие в интерактивных играх и сказочных событиях.