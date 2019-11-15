"Как свиньям отходы наварили": Родителей шокировал молочный суп с капустой и луком, которым накормили детей в детсаду

Родители воспитанников одного из детсадов Набережных Челнов, увидев чем кормят их детей, впали в ступор. По их словам, детям предложили отведать молочный суп с овощами - капустой, луком и морковью. Родители отметили, что выглядит все это, мягко говоря, не слишком съедобно, да и дети, по их словам, редко едят предложенное блюдо.

- Вопрос к организации "Школьное питание" (не нашла на их сайте на одной кнопки Обратная связь, поэтому пишу сюда). Редко слежу за меню в детском саду. Сегодня в 68 саду на завтрак давали молочный суп с овощами. Звучит вроде неплохо, но, в тарелке с молоком плавает капуста, лук, морковь, и т.д. Вы что серьезно? как можно детям по утрам давать "это"? Ни один ребенок это не ел, дети жаловались, что голодные. Пересмотрите свои рецепты, лучше молочной каши на завтрак ничего нет. Вопрос к школьному питанию: "Как можно сочетать молоко с капустой?". Вы бы накормили своих детей таким блюдом? А сами бы ели? - задалась вопросом родительница одного из дошкольников в соцсетях.

Пользователи интернета, увидев фотографии супа, которые женщина выложила в соцсетях, были шокированы. По их мнению, кормить детей такими блюдами - просто нельзя.

"Неужели у нас таким накормили детей?! Это как свиньями отходы наварили! А мы ещё и деньги платим за такую "баланду"! Накормите этим УДО! И самих в "школьном питании", кто такую рецептуру создаёт! И не раз наблюдала в меню на завтрак ПЛОВ, а на ужин творожные блюда! Это нормально?! Интересно, а варёное яйцо дают?".

"Родители почитайте меню. Каждый день у них бурячок, да розовые щёчки. Сколько можно кормить свёклой детей. Всю весну кормили. Мяса нет, одни фрикадельки куриные, подозрительные на вид, как будто жилы. А рыбные котлеты чего стоят. Как можно так портить продукты, работают люди которые закончили кулинарные училища. Хватит детей кормить, как свиней в сараях. Дети это не едят! У кого не спросишь, у всех дети голодные в саду. Сколько можно уже".

"Надо комиссию накормить этим супом! А то придут вечно на обед, им там котлетки из настоящего фарша отдельно жарят на сковородочке, картошечку запекают. А наши дети должны полуфабрикатами питаться, в которые неизвестно что положили. А такую баланду даже в тюрьме наверное не подают! И мы ещё платим деньги за эту отвратительную так называемую "пищу".

"Лучше бы манную кашу с батоном, маслом и сыром дали. Да, манная каша не полезна, но уж явно вкуснее чем вот "это".

Кроме того, пользователи интернета отметили, что дети после садика приходят голодные и готовы "слона съесть". Нашлись, впрочем, и те, кто в овощном молочном супе не нашел ничего плохого.

"Люди, у меня в группе детки неплохо поели эту "баланду", и до сего времени ни у кого, ничего не прорвало!!! И ещё, вы супы, борщи, щи со сметаной не ели? Это тоже самое и да, очень неплохо на вкус. Следите за собой, а меню создаётся не без участия врачей".

"Замечательный суп, нам ещё бабушка такой варила, а дети не едят потому что не приучены, мой сын ест".

Прокомментировали появление на дошкольных столах молочно-овощного супа и в управлении образования Набережных Челнов. По словам начальника ведомства устема Хузина, рецепт блюда отвечает всем требованиям детсадовского меню.

- Питание в детских садах организовано в соответствии с утвержденным Роспотребнадзором десятидневным сбалансированным меню. Данное блюдо приготовлено в соответствии с рецептурой из Сборника рецептур блюд в дошкольных образовательных учреждениях. Ваше обращение передано в ООО "Школьное питание" для принятия мер, - заявил Хузин.

Отметим. что родители на этом не успокоились. Кому-то удалось даже найти рецепт данного блюда в сборнике. Согласно представленному рецепту. в супе, который дали детям, не хватает гороха, репы и фасоли. Теперь родители детсадовцев ждут ответ и на другой вопрос - почему в суп не доложили необходимые продукты.