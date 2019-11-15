Новый год 2020 в Казани: в городе определили 18 мест для елочных базаров

Участник шоу "План Б" на ТНТ из Чебоксар: «Обещаю Оле никогда ее не предавать, оберегать и делать счастливой!»

«Комсомольская Правда-Казань» пообщалась с 25-летним Сергеем Коробковым и выяснила, как он относится к своему сходству с Тарасовым и на что готов ради любви