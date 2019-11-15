2019-11-15T11:53:59+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: в городе определили 18 мест для елочных базаров

Аукцион по продаже прав на их размещение пройдет 26 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
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Работать точки по продаже главного новогоднего дерева будут месяцРаботать точки по продаже главного новогоднего дерева будут месяцФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Стало известно, что в Казани в этом году могут появиться 18 точек елочных базаров. Электронный аукцион по продаже прав на их размещение пройдет 26 ноября. Такая информация опубликована в сборнике документов мэрии города.

Сейчас будущие елочные базары определены на территориях:

у дома №1 на улице Академика Павлова;

у дома №8а на улице Айдарова;

у домов №7, 33 и 72а на улице Дементьева;

у домов №21, 33а на улице Адоратского;

у дома №2 на улице Голубятникова;

у дома №25 на улице Маршала Чуйкова;

у дома №2 на улице Чехова;

у домов №66 и 75 на улице Зорге;

у дома №56 на проспекте Победы;

у дома №105а на улице Фучика;

у дома №179 на улице Декабристов;

у дома №83 на улице Восстания;

на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева;

на пересечении улицы Мусина и проспекта Ямашева.

Победители аукциона будут выбраны 28 ноября. После с ними будут подписаны договоры. Работать точки по продаже главного новогоднего дерева будут месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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