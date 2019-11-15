Новый год 2020 в Казани: в городе определили 18 мест для елочных базаров
Стало известно, что в Казани в этом году могут появиться 18 точек елочных базаров. Электронный аукцион по продаже прав на их размещение пройдет 26 ноября. Такая информация опубликована в сборнике документов мэрии города.
Сейчас будущие елочные базары определены на территориях:
у дома №1 на улице Академика Павлова;
у дома №8а на улице Айдарова;
у домов №7, 33 и 72а на улице Дементьева;
у домов №21, 33а на улице Адоратского;
у дома №2 на улице Голубятникова;
у дома №25 на улице Маршала Чуйкова;
у дома №2 на улице Чехова;
у домов №66 и 75 на улице Зорге;
у дома №56 на проспекте Победы;
у дома №105а на улице Фучика;
у дома №179 на улице Декабристов;
у дома №83 на улице Восстания;
на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева;
на пересечении улицы Мусина и проспекта Ямашева.
Победители аукциона будут выбраны 28 ноября. После с ними будут подписаны договоры. Работать точки по продаже главного новогоднего дерева будут месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU