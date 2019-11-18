«Сыну не сказали о смерти матери»: подруга скончавшейся от рака Айгуль Фазыйловой рассказала подробности ее гибели

Ранее директор казанского хосписа Владимир Вавилов рассказал «Комсомолке» о том, что сын болевшей раком Айгуль Фазыйловой успел попрощаться с матерью перед ее смертью. Однако подруга Айгуль Фарида призналась, что Амир до сих пор не знает о своей утрате. Об этом женщина написала в комментариях на соцстранице, которую активно вела Фазыйлова.

Мальчик и правда был рядом с матерью, когда она была в коме. Однако о ее кончине ему не сообщили.

Фото: instagram.com/aafazylova

Также Фарида рассказала, что Айгуль похоронили рядом с ее матерью, которая несколько лет назад также умерла от рака. Именно ей Фазыйлова посвятила свой последний пост в Instagram.

-…Давно известно – вечно жить нельзя. Однажды суждено нам не вернутся. В тот самый миг – у края бытия нас встретят мамы, они нас дождутся, - написала Айгуль за 5 дней до собственной смерти.

Такая же неоднозначная информация ходит и по поводу того, где и с кем теперь будет жить первоклассник Амир. Так, по информации ряда СМИ мальчик будет усыновлен семьей двоюродного дяди Айгуль. По другой версии, школьник останется с 67-летней тетей матери, которой было официально разрешено взять над ним опеку.