2019-11-18T14:15:55+03:00
Общество

«БИМ-радио» - 25 лет в эфире!

18 ноября люБИМой радиостанции исполняется четверть века!
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«БИМ-радио» с размахом празднует свое 25-летие! Именно столько лет радиостанция вещает для жителей Казани, близлежащих городов Татарстана и соседних Республик, занимая лидирующие позиции в рейтингах и сердцах слушателей.

За это время «Первое в Казани» FM-радио стало неотъемлемой частью жизни сотни тысячей слушателей. Ежедневно настраиваясь на частоту любимого радио, аудитория знакомится с актуальными, интересными новостями, слушает отличную музыку, получает заряд бодрости и хорошего настроения!

Время пролетело незаметно, ярко и насыщенно, открывались новые звезды, пробовались новые форматы, осваивались новые технологии. Радиостанция постоянно развивалась, потому что каждый сотрудник большой команды «БИМ-радио» живет своим делом, и делает все, чтобы дарить слушателям позитивное настроение день за днем.

Весь год радиостанция радовала свою аудиторию розыгрышем крупных призов.

Счастливчики уже насладились:

• уикендом на горнолыжном курорте;

• Путёвкой в Турцию для всей семьи;

• отдыхом в президентском номере отеля «Ривьера»;

• путевкой в санаторий;

• путевкой на базу отдыха;

• денежными призами.

А 22 ноября будут подведены итоги игры «Я СЛУШАЮ БИМ-РАДИО!», и определится победитель денежного приза в 25 000 рублей!

С 18 ноября по 22 ноября слушателей ждет праздничный марафон - автомобильные конкурсы в Казани и в городах вещания в Татарстане, поздравления от гостей люБИМой радиостанции, розыгрыши подарков и, конечно, масса других сюрпризов.

Но на этом праздник не заканчивается, с «БИМ-радио» празднуют звезды шоу-бизнеса, отмечая 25-летие чередой концертов!

Певица Света станет хедлайнером грандиозной вечеринки в ресторане «Максимилианс» 28 ноября.

Непревзойденный Григорий Лепс порадует новой программой «Иди и смотри» в Пирамиде 10 декабря.

А талантливый Элвин Грей снова встретит всех в «Пирамиде» 11 и 12 декабря.

18+

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