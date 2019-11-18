«БИМ-радио» - 25 лет в эфире!
«БИМ-радио» с размахом празднует свое 25-летие! Именно столько лет радиостанция вещает для жителей Казани, близлежащих городов Татарстана и соседних Республик, занимая лидирующие позиции в рейтингах и сердцах слушателей.
За это время «Первое в Казани» FM-радио стало неотъемлемой частью жизни сотни тысячей слушателей. Ежедневно настраиваясь на частоту любимого радио, аудитория знакомится с актуальными, интересными новостями, слушает отличную музыку, получает заряд бодрости и хорошего настроения!
Время пролетело незаметно, ярко и насыщенно, открывались новые звезды, пробовались новые форматы, осваивались новые технологии. Радиостанция постоянно развивалась, потому что каждый сотрудник большой команды «БИМ-радио» живет своим делом, и делает все, чтобы дарить слушателям позитивное настроение день за днем.
Весь год радиостанция радовала свою аудиторию розыгрышем крупных призов.
Счастливчики уже насладились:
• уикендом на горнолыжном курорте;
• Путёвкой в Турцию для всей семьи;
• отдыхом в президентском номере отеля «Ривьера»;
• путевкой в санаторий;
• путевкой на базу отдыха;
• денежными призами.
А 22 ноября будут подведены итоги игры «Я СЛУШАЮ БИМ-РАДИО!», и определится победитель денежного приза в 25 000 рублей!
С 18 ноября по 22 ноября слушателей ждет праздничный марафон - автомобильные конкурсы в Казани и в городах вещания в Татарстане, поздравления от гостей люБИМой радиостанции, розыгрыши подарков и, конечно, масса других сюрпризов.
Но на этом праздник не заканчивается, с «БИМ-радио» празднуют звезды шоу-бизнеса, отмечая 25-летие чередой концертов!
Певица Света станет хедлайнером грандиозной вечеринки в ресторане «Максимилианс» 28 ноября.
Непревзойденный Григорий Лепс порадует новой программой «Иди и смотри» в Пирамиде 10 декабря.
А талантливый Элвин Грей снова встретит всех в «Пирамиде» 11 и 12 декабря.
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