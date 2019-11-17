2019-11-17T23:26:09+03:00
Общество

"Весь магазин увидел меня голой": Девушка из Казани требует не пускать в примерочную маленьких детей

По словам жительницы столицы Татарстана, ребенок, по всей видимости, перепутал и открыл занавеску на ее кабинке
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка не сразу поняла, что штора не закрыта.Девушка не сразу поняла, что штора не закрыта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Покупка одежды для многих девушек одно из любимых занятий. Некоторые могут часами ходить по магазинам, выбирая новые предметы гардероба. Правда порой шоппинг оборачивается неприятными инцидентами. Так, например, девушка из Казани оконфузилась в примерочной. По ее словам, ребенок отодвинул занавеску ее кабинки в тот момент, когда девушка была практически без одежды.

- Давно планировала пойти в магазин, записалась в бассейн, вот решила выбрать купальник. Набрала вариантов, пошла мерить. Никуда не спешила, а тут раз, занавеска открывается и стоит ребенок, посмотрел на меня и убежал. Я не сразу поняла, что произошло, но на несколько секунд замерла. Потом вспомнила, что я вообще без одежды стою, только трусы успела натянуть. То есть весь магазин видел меня голой! Я быстро задернула занавеску, но факт остается фактом. Купальник я так и не выбрала, поспешила убежать быстрее. Уважаемые родители, следите, пожалуйста за своими детьми, а лучше старайтесь их не брать с собой, иначе может произойти вот такая история, - написала девушка в соцсетях.

В комментариях под данным сообщением пользователи интернета начали делиться своим мнением по поводу данной ситуации. Большинство людей поддержали девушку, заявив, что детей лучше не брать в магазины одежды.

"Сколько раз наблюдала картину, мать пришла с ребенком в магазин, сама ходит, что-то выбирает, а ребенку говорит - иди побегай где-нибудь. И вот дети путаются под ногами и мешают другим".

"Вообще каждый раз, когда захожу в примерочную, лишний раз смотрю на эту штору, мало ли кто-нибудь подглядывать будет. Все из-за того, что за мной как-то правда какой-то парень наблюдал. Ждал, вроде, свою девушку, а пытался заглянуть ко мне".

"Неужели детей нельзя дома с бабушкой оставить? Ну понятно же, что шоппинг занятие не детское. Одно дело, когда ребенку что-то покупаете, а вот если для себя, зачем ребенка тянуть? Кучу нервов сэкономите, оставив ребенка дома".

Выяснилось, кстати, что в подобную ситуацию попадали и другие девушки.

"Практически такая же ситуация была. Переодеваюсь я, значит, слышу, детский голос кричит "мама", подбегает этот мелкий к моей кабинке и резко дергает штору, хорошо, что я тогда одетой была, а то бы от стыда сгорела".

Другие пользователи интернета отметили, что девушка сама виновата, что не уследила. Также пользователи соцсетей отметили, что в данной ситуации должна была лучше работать сотрудница магазина, которая следит за примерочными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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