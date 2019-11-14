2019-11-14T15:19:59+03:00
Звезды

"Мидуэй" - новая попытка переписать историю Второй мировой войны

Предпремьерный показ картины прошел 13 ноября в казанском кинотеатра "Алмаз Синема Грант"
Ирина ЛЕСКОВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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"Мидуэй" - картина, которую очень ждали в Америке, и настороженно - в России. Интересно же посмотреть на очередную американскую версию событий Второй мировой войны. Те, кто хорошо знаком с историй, ждали подвоха - не могут же американские кинематографисты не устроить героический экшн с участием своих соотечественников.

Фильм начался с предистории, как в 1937 году в саду одного из японских городов ловят уток американские и местные военные. Затем - обед с участием дипломатов двух сторон, когда хозяева тонко намекнули гостям: "Не мешайте нам, а то не поздоровится". И титры, где говорится, что через четыре года разразится Вторая мировая война.

Америка вновь "забыла", что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, после нападения Германии на Польшу? Что Советский Союз подвергся нападению 22 июня 1941 года? К 7 декабря 1941 года, когда японцы напали на Перл-Харбор, мир уже находился в состоянии войны.

Картина Роланда Эммериха должна была послужить словно продолжением картины Майкла Бея "Пер-Харбор": в ответ на нападение на базу на Гавайских островах американцы устроили ловушку для японского флота, собирающегося разгромить базу на острове Мидуэй.

Сюжеты перекликаются, и пилоты-добровольцы Дулитлла отважно шагали по палубе авианосца "Хорнет" в картине "Мидуэй". Подготовка этой операции, перехваты и расшифровка японских радиограмм, удачный блеф, чтобы выяснить, на какую цель наметились милитаристы из страны Восходящего солнца показаны в фильме почти исторически точно.

С учетом участия в фильме таких звезд, как постаревшие Вуди Харрельсон, Дэннис Куэйд, новое поколение исполнителей и актеров - Люка Эванса и Мэнди Мур, лента получилась очень пафосной.

Герои произносили речи, за которые хотелось бы поставить "двойку" сценаристам и "тройку" актерам за исполнение. В целом - "пять". Игра словами преобладала над актерской игрой, и только адмиралы Честер Нимиц (Вуди Харрельсон) и Уильям "Бык" Холси (Дэннис Куэйд) в каждом кадре жили своей настоящей жизнью.

Еще кое-что резануло во время фильма: всякий раз, отвечая на похвалу за что-то сделанное очень хорошо и героически, американцы устало говорили "Мне платят за эту работу"...

Интересно а, что если бы американским военным не платили, то кто победил бы в той войне?

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