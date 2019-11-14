В Татарстане имама подозревают в интимной связи со школьницей

Под пристальное внимание правоохранительных органов попал 29-летний житель Черемшанского района Татарстана.

Местные считали его духовным лицом - имамом, и родители местной школьницы не отказали ему, когда он решил посвататься к девушке. Как сообщил собственный источник "Комсомольской правды Казань" в правоохранительных органах, мужчина сам прочитал никах (мусульманский обряд заключения брака - Ред.) и начал встречаться с подростком.

По факту таких отношений с несовершеннолетней в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет". Подозреваемый задержан.