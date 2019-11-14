2019-11-14T18:10:24+03:00
Происшествия

В Татарстане имама подозревают в интимной связи со школьницей

Родители местной школьницы не отказали ему в сватовстве, зато правоохранители возбудили уголовное дело
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Утверждается, что имам сам прочитал никах (мусульманский обряд заключения брака - Ред.) и начал встречаться с подростком.Утверждается, что имам сам прочитал никах (мусульманский обряд заключения брака - Ред.) и начал встречаться с подростком.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Под пристальное внимание правоохранительных органов попал 29-летний житель Черемшанского района Татарстана.

Местные считали его духовным лицом - имамом, и родители местной школьницы не отказали ему, когда он решил посвататься к девушке. Как сообщил собственный источник "Комсомольской правды Казань" в правоохранительных органах, мужчина сам прочитал никах (мусульманский обряд заключения брака - Ред.) и начал встречаться с подростком.

По факту таких отношений с несовершеннолетней в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет". Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Старуха-процентщица и убийство Распутина»: артист Сергей Бугаев, гостивший у доцента Соколова незадолго до расправы над студенткой, рассказал о проклятом месте
По словам приятелей, преподавателя СПбГУ караулили у подъезда, ему угрожали и слали гневные сообщения
Новости 24
Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов