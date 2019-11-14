2019-11-14T15:05:33+03:00
Общество

Билайн предлагает скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor

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Билайн представляет новую акцию – скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor. Акция действует в розничных магазинах Билайн в Республике Татарстан.

В акции участвуют 12 актуальных моделей смартфонов Honor, в том числе и новинки Honor 9X и Honor 9X Premium. Некоторые модели участвующих в акции смартфонов можно приобрести не только со скидкой, но и в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» на 6 месяцев при условии сдачи устаревшего оборудования по программе Trade-in. В этом случае сумма скидки складывается из расчета выкупной стоимости и состояния устаревшего оборудования и фиксированной скидки до 8 000 рублей. Размер скидки варьируется в зависимости от выбранной акционной модели и объема памяти устройства.

Выбирая смартфон в комплекте с услугами связи, покупатель получает дополнительную выгоду: и новое устройство по привлекательной цене и возможность не вспоминать об абонентской плате целых полгода. Благодаря масштабной программе по развитию LTE сети, пользователи мобильного интернета Билайн уже сейчас могут оценить ее первые результаты. Скорость мобильного интернета в столице Татарстана и в разных районах республики значительно выросла, и сейчас уже на 80% сети оператора установлено современное оборудование стандарта 4G.

Honor 9X и Honor 9X Premium выполнены в нестандартном для большинства смартфонов стиле – оба смартфона получили безрамочный экран с большим дисплеем FullView без привычных покупателю каплевидных форм и камеры, встроенной в экран. При этом обе модели оснащены дополнительной секретной камерой для cэлфи помимо основных, расположенных на задней панели корпуса смартфона. Благодаря мощному процессору, смартфон по достоинству оценят и продвинутые пользователи, и геймеры.

Акция проходит с 7 ноября по 8 декабря 2019 года в магазинах Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация об акции и программе Trade-in доступна на сайте.

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