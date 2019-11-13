2019-11-13T13:35:27+03:00
Общество

В Казани открылся первый в Приволжье digital-салон связи Tele2

Новый формат розницы погружает посетителей в цифровую среду
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В Казани открылся инновационный салон сотовой связи Tele2. Концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила».

- Наша аудитория становится все более продвинутой, и мы должны соответствовать этим запросам, быть для клиента проводником в цифровой мир, - сказал на открытии директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов. - Мы внедряем новый формат салонов связи, где умные технологии общаются с пользователями и помогают им сделать выбор.

Новая концепция фирменной розницы оператора основывается на трех составляющих: коммуникациях, сервисе и ассортименте.

Обслужить клиента менеджер может в любой точке торгового зала.

Обслужить клиента менеджер может в любой точке торгового зала.

- Продавец больше не привязан к рабочему месту. Подключить абонента, проконсультировать по товарам, услугам и даже принять оплату теперь он может в любой точке зала с помощью планшета, - отметил Марат Кабанов.

Вместо традиционных кассовых зон в салоне теперь установлена легкая стойка в зоне ресепшена.

- Это классно. Нет никаких границ, и мы находимся на одной линии с клиентом, - отметила новые условия труда консультант салона Tele2 Елизавета.

Цифровой сервис в обновленном салоне обеспечивает виртуальная витрина «Все в один клик». Здесь посетитель сможет подобрать себе тариф или подключить дополнительные услуги, оставить заявку на переход в Tele2 из сети другого оператора с сохранением номера, посмотреть актуальную зону покрытия на территории республики, ознакомиться с партнерскими программами лояльности.

Собрать свой уникальный тариф в два клика клиент может сам.

Собрать свой уникальный тариф в два клика клиент может сам.

На интерактивной витрине посетители могут почитать не только характеристики представленных гаджетов, но и объективные отзывы о моделях. При этом зоны вендоров в новом салоне визуально выделены.

Все отзывы с Яндекса в режиме реального времени.

Все отзывы с Яндекса в режиме реального времени.

- Интерактивная витрина показывает основные характеристики и цены на ту или иную модель телефона. Посетитель может посмотреть, как работает телефон, и в то же время ознакомиться с рейтингом и объективными живыми отзывами, которые аккумулируются сервисом Яндекс.Маркет, - отметила руководитель службы Tele2 Ритейл Евгения Налимова.

Поболтать в салоне можно не только с консультантами, но и Алисой.

Поболтать в салоне можно не только с консультантами, но и Алисой.

Еще одна инновация - зона умных вещей. VR-очки, action-камеры и компоненты умного дома. Здесь демонстрируются сценарии применения гаджетов и возможности их использования в цифровом образе жизни.

Подобрать в магазине можно все - от телефонов, до умных часов и наушников.

Подобрать в магазине можно все - от телефонов, до умных часов и наушников.

Первый в Приволжье салон Tele2 в новом формате открылся в Казани в ТЦ «Южный» по адресу: проспект Победы, 91. По словам Марата Кабанова, в последующем работа всех остальных магазинов Tele2 будет выстроена в таком же формате. До конца года компания планирует открыть 50 digital-салонов связи в регионах России.

Работа по «другим правилам» рассчитана на удобство клиентов.

Работа по «другим правилам» рассчитана на удобство клиентов.

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