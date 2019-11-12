2019-11-12T18:16:48+03:00
Общество

Под Казанью открылся распределительный центр «Пятерочки»,  который сможет обеспечивать свежей продукцией около 1,2 тысячи магазинов

Новая рабочая неделя началась продуктивно для ведущей розничной компании России X5 Retail Group и торговой сети “Пятерочка”
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Так, в понедельник, 11 ноября, в Зеленодольске открылся распределительный центр (РЦ) “ Казань”. А это значит, что теперь тысячи жителей Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии смогут покупать в магазинах более свежие продукты, а у местных производителей появилось больше возможностей для развития .

Общая площадь нового склада составила почти 39,5 тысяч “ квадратов”. Здесь организованы восемь зон хранения товара: сухая и алкогольная зоны, помещения для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также территория, где дозревают бананы. В каждой - свой температурный режим. В зависимости от продукта, товар в центре может находиться от суток до нескольких дней. Сейчас вся эта продукция поступает в 700 магазинов. Но дальше, как говорится, больше.

“МЫ РАБОТАЕМ КАК С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТАК И С ЛОКАЛЬНЫМИ”

Логистический центр может ежедневно обрабатывать 5 тысяч тонн груза и обслуживать 1,2 тысячи магазинов в более чем ста населенных пунктах. Если сложить всю продукцию, которая может одновременно находится на территории, в вагоны, то получится поезд длинной около 20 километров!

Известно, что поставлять продукты через новый РЦ смогут 600 производителей.

- Мы работаем как с федеральными производителями, так и с локальными. Этот распределительный центр позволит нам увеличить долю местных поставщиков. Сейчас она составляет более 30%. Это около 100 производителей республики, - сообщил генеральный директор торговой сети “ Пятерочка” Сергей Гончаров.

Что же нужно для того, чтобы стать поставщиком распределительного центра “ Казань”? Как оказалось, их отбор происходит сразу по нескольким параметрам: качество товара, объем поставок и приемлемые цены для будущих потребителей.

Есть и другие преимущества для жителей Татарстана. Распределительный центр “ Казань” создал 500 рабочих мест. Несмотря на низкий уровень безработицы в регионе, это важный момент.

- Этот центр будет обслуживаться пятьюстами сотрудниками. Всего же “ Пятерочка” создала в Татарстане порядка 8 тысяч рабочих мест. В республике работают 670 магазинов, более 250 из них находятся непосредственно в Казани, - отметил Гончаров.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “ КАЗАНЬ” - ЭТО МОЩНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

РЦ “ Казань” - не просто склад со стеллажами и товарами на них. Это мощная инфраструктура, работающая как часы. Изнутри все выглядит примерно так: сначала идет приемка товара, а после — его размещение в центре в виде паллеты (габариты одной единицы хранения - Ред.). Когда в РЦ поступает заявка из магазина, начинается комплектация и сбор товаров, которые заканчиваются направлением собранного заказа на линию ворот и, наконец, отгрузкой.

Распределительный центр работает 24 часа 7 дней в неделю. Работу сотрудников упрощают не только планшеты и наушники, в которые поступают новые задачи, но и более сотни единиц погрузочно-разгрузочной техники. На помощь работникам приходит и система адресного хранения паллет. Однако, несмотря на всевозможные упрощения процесса, новые сотрудники РЦ проходят обучение и некоторое время находятся под присмотром более опытных коллег.

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ МИННИХАНОВ: “Я УВЕРЕН, ЧТО ЭТОТ ПРОЕКТ БУДЕТ УСПЕШНЫМ”

На торжественной церемонии открытия распределительного центра присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он лично познакомился с представителями местных компаний-поставщиков, которые присутствовали на мероприятии и их продукцией. Сам объект он назвал необходимым для республики.

- Мы видим тех поставщиков региона, что уже сотрудничают с торговой сетью «Пятерочка». Проект очень нужный. “ Пятерочка” будет работать в интересах потребителей республики и, в то же время, в интересах местных производителей. Я хотел бы пожелать хорошей работы. Я уверен, что этот проект будет успешным. В добрый путь! - сказал со сцены глава Татарстана.

После, гендиректор сети Сергей Гончаров поблагодарил руководство республики за содействие и всестороннюю помощь в запуске распределительного центра.

После мероприятия на территории РЦ “ Казань” состоялся форум “Диалог Х5”. На нем местные производители смогли больше узнать о взаимодействии с торговой сетью, требованиях к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации продуктов питания.

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