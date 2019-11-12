2019-11-12T12:43:35+03:00
Общество

Красотка из Ульяновска намерена очаровать Тарзана и Сафронова, и стать "Королевой России-2019"

19-летняя Анастасия Шилова вошла в число 75 конкурсанток [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: конкурс "Королева России".Фото: конкурс "Королева России".
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21 ноября в Москве состоится финал конкурса красоты "Королева России-2019". Подать заявку могла любая девушка из каждого региона страны. В итоге жюри выбрало 75 претенденток, которые поведут борьбу за корону. В их числе оказалась и 19-летняя студентка из Ульяновска Анастасия Шилова.

Для девушки участия в конкурсах красоты не редкость. Так, она становилась первой вице-мисс конкурса "Ульяновский регион-2016", второй вице-мисс "Ульяновск-2017". Кроме того, Анастасия сотрудничает с модельными агентствами в Москве и даже работала моделью в Китае.

Фото: личный архив героини публикации.

Фото: личный архив героини публикации.

Весной нынешнего года Анастасия решила поучаствовать в "Королеве России". Она отправила портфолио с фотосессией в черном купальнике. В итоге жюри оценили красоту ульяновской девушки по достоинству, включив в число участниц конкурса.

Уже 15 ноября Анастасия, как и другие претендентки на корону, прибудет в Москву, где начнется подготовка к конкурсу.

- Ожидается выход в национальном костюме, я предстану в образе Царевны Лебедя. В творческом конкурсе планирую петь, это будет современный трек, какой именно, пока не решила. На дефиле в вечернем наряде приготовила серебристое платье в пол, уверена, в нем я буду выглядеть эффектно. Непременно ожидается выход в купальнике и коктейльном платье, но это уже на финальных стадиях. Наверняка будут съемки, конкурсные испытания в течение недели, предшествующей финалу. Но об этом мы узнаем по приезду в столицу, - цитирует Шилову портал ulpravda.ru.

Фото: конкурс "Королева России".

Фото: конкурс "Королева России".

Финал конкурса состоится 21 ноября в концертном зале "Вегас Сити Холл". Оценивать конкурсанток будет звездное жюри. Так, в состав "судейской бригады" войдут, например, телеведущая Оксана Федорова, ставшая "Мисс Вселенной" в 2002 году, художник Никас Сафронов, актер Сергей Глушко, больше известный, как стриптизер Тарзан, певица Вика Цыганова и певец Тимур Родригез.

Отметим, что конкурсанткам будет за что бороться. Так, стоимость короны оценивается в 10 миллионов рублей, а главный приз составит 3 миллиона рублей. Победительницы различных номинаций получат по 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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