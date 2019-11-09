Под Набережными Челнами в ДТП с КАМАЗом погибла основательница Татарстанской лиги КВН Фарида Таштабанова

По Набережными Челнами в ночной аварии с КАМАЗом погибла основательница Татарстанской лиги КВН Фарида Таштабанова.

По данным МВД республики, водитель автомобиля Фольксваген Джетта, в котором ехала Таштанбаева, превысил скорость и врезался в зад идущего впереди грузовика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/742842" frameborder="0"></iframe> В ДТП с КАМАЗом погибла основательница Татарстанской лиги КВН Фарида Таштабанова.соцсети

Основательница Татарстанской лиги КВН от полученных травм скончалась на месте. Также в этой аварии пострадали еще четыре КВНщика.

- Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации БСМП города Набережные Челны. Ильяс в коме. Наши Руслан Харисов и Катя Захарова тоже пострадали и им всем нужна наша с Вами поддержка. Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша не проходящая боль. Республиканский Клуб Веселых и Находчивых приносит свои соболезнования, - сообщает пресс-служба лиги.

Татарстанский КВН взял на себя обязательство финансово помочь пострадавшим, а также семье Фариде Таштабановой.