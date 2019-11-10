2019-11-10T01:06:05+03:00
Спорт

«Рубин» впервые за 13 лет проиграл дома «Динамо»

Казанский клуб в двух очках от зоны вылета
Алина НИЗАМОВА
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Безголевая серия казанцев продлилась до четырех матчей.Безголевая серия казанцев продлилась до четырех матчей.Фото: Алина НИЗАМОВА
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«Рубин» в матче 16 тура чемпионата России проиграл московскому «Динамо» (0:1). Казанцы подошли к матчу не с самой удачной серией в сезоне. В последних трёх играх команда из столицы Татарстана ни разу не забила, но во всех встречах набрала по очку. «Динамо» же после смены главного тренера преобразилось – две победы в четырёх встречах и ни одного поражения.

В последних трёх играх команда из столицы Татарстана ни разу не забила. Фото: Алина НИЗАМОВА

В последних трёх играх команда из столицы Татарстана ни разу не забила.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако матчи с казанцами для столичной команды традиционно складываются неудачно. В 35 играх до этого у москвичей было всего три победы. Перед игрой полузащитник клуба Артур Юсупов в интервью клубной пресс-службе вовсе назвал клуб из Казани проклятым для «Динамо».

Матчи с казанцами для столичной команды традиционно складываются неудачно. Фото: Алина НИЗАМОВА

Матчи с казанцами для столичной команды традиционно складываются неудачно.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но уже спустя половину первого тайма гости были близки к тому, чтобы избавиться от «проклятия». В быстрой атаке Константин Рауш проникающим пасом вывел Себастьяна Шимански один на один к Юрию Дюпину. Поляк переиграл вратаря хозяев и отправил мяч в угол. Филип Уремович до последнего пытался спасти свою команду от гола, но мяч все равно заскочил в ворота «Рубина».

Спустя половину первого тайма гости были близки к тому, чтобы избавиться от «проклятия». Фото: Алина НИЗАМОВА

Спустя половину первого тайма гости были близки к тому, чтобы избавиться от «проклятия».Фото: Алина НИЗАМОВА

Казалось, это станет главным событием первой половины, но за несколько секунд до перерыва арбитр встречи Евгений Турбин удалил полузащитника казанцев Александр Зуева за вторую жёлтую карточку. Фол был неочевидным, и уже по ходу матча вызвал вопросы. В своём твиттере «Рубин» отреагировал на это, предположив, что защитник «Динамо» Владимир Рыков мог бы подсказать хорошие курсы актерского мастерства. Именно он картинно упал после контакта с арендованным у «Ростова» Зуевым. После игры главный тренер команды Эдуардо Докампо отказался комментировать эпизод.

Александр Зуев и Владимир Рыков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Александр Зуев и Владимир Рыков.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во втором тайме «Рубин», несмотря на игру в меньшинстве, немного прибавил, но явных моментов зрители на Центральном стадионе у ворот Антона Шунина так и не увидели. За полчаса до конца встречи главный судья уравнял составы – за вторую жёлтую карточку поле покинул Иван Ордец. На этот раз удаление не вызывало вопросов.

Во втором тайме «Рубин», несмотря на игру в меньшинстве, немного прибавил. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во втором тайме «Рубин», несмотря на игру в меньшинстве, немного прибавил.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но этого не хватило команде Романа Шаронова. «Рубин» проиграл в седьмой раз в этом чемпионате, а «Динамо» одержало редкую победу над казанским клубом. В последний раз сине-белым удавалось уехать с победой из Казани в далеком 2003 году.

– «Рубин» усилил давление после нашего удаления, неплохо атаковал, но при этом с созданием голевых моментов у казанцев возникали сложности», – подвёл итог встречи главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

«Рубин» проиграл в седьмой раз в этом чемпионате. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» проиграл в седьмой раз в этом чемпионате.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» остался в хвосте турнирной таблице. Безголевая серия казанцев продлилась до четырех матчей. В этом сезоне в активе «Рубина» всего восемь голов – это худший показатель во всей лиге. Сейчас у казанцев столько же очков, сколько у находящегося в зоне стыковых матчей «Тамбова». В случае если «Уфа» в матче этого тура не проиграет в игре с «Оренбургом», «Рубин» присоединится к тамбовской команде в этом статусе. До зоны вылета же осталось всего два очка.

– Тяжело комментировать эту игру. Очень медленно играли с мячом, мало моментов, удаление. Все по чуть-чуть. Понятно, что так выиграть нельзя, – резюмировал исход матча Эдуардо Докампо.

Эдуардо Докампо. Фото: Алина НИЗАМОВА

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сейчас в чемпионате России наступает двухнедельная пауза на матче сборных. После нее «Рубин» в ближайшем туре примет на своем поле лидера чемпионата петербургский «Зенит». Встреча пройдет 23 ноября и начнется в 14:00.

«Рубин» 23 ноября примет петербургский «Зенит». Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» 23 ноября примет петербургский «Зенит».Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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