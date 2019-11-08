«Ей бы сейчас по полю бегать»: у Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь

Утро пятницы, 8 ноября, началось с сообщений о черной лошади, которая бегала по центру Казани. Сначала горожане заметили ее у стен местного Кремля, после – у парка «Черное озеро». Они предположили, что животное перевозит в каретах экскурсионные группы, но в преддверии выходных решило сбежать от хозяина и отдохнуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="880" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/742658" frameborder="0"></iframe> У Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь.соцсети

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что лошадь даже попыталась попасть на территорию Казанского Кремля, но ей помешал шлагбаум, который в итоге был едва не сломан. Судя по поведению, животное очень растеряно.

И многие интернет-пользователи обеспокоились судьбой сбежавшей лошади:

«Ей бы сейчас по полю бегать, а не по асфальту»

«Не поймали ли бы какие-нибудь жулики»

«Главное, чтоб цыган по пути не было»

«Лишь бы аварии не случилось»

«А вдруг её машина собьёт?»