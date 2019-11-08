2019-11-08T15:25:39+03:00
Дом. Семья

«Ей бы сейчас по полю бегать»: у Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь

По всей видимости животному надоело перевозить туристов в карете [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Утро пятницы, 8 ноября, началось с сообщений о черной лошади, которая бегала по центру Казани. Сначала горожане заметили ее у стен местного Кремля, после – у парка «Черное озеро». Они предположили, что животное перевозит в каретах экскурсионные группы, но в преддверии выходных решило сбежать от хозяина и отдохнуть.

У Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь.соцсети

На опубликованных в соцсетях видео заметно, что лошадь даже попыталась попасть на территорию Казанского Кремля, но ей помешал шлагбаум, который в итоге был едва не сломан. Судя по поведению, животное очень растеряно.

И многие интернет-пользователи обеспокоились судьбой сбежавшей лошади:

«Ей бы сейчас по полю бегать, а не по асфальту»

«Не поймали ли бы какие-нибудь жулики»

«Главное, чтоб цыган по пути не было»

«Лишь бы аварии не случилось»

«А вдруг её машина собьёт?»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Новости 24