«Ей бы сейчас по полю бегать»: у Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь
Утро пятницы, 8 ноября, началось с сообщений о черной лошади, которая бегала по центру Казани. Сначала горожане заметили ее у стен местного Кремля, после – у парка «Черное озеро». Они предположили, что животное перевозит в каретах экскурсионные группы, но в преддверии выходных решило сбежать от хозяина и отдохнуть.
У Казанского Кремля засняли сбежавшую черную лошадь.соцсети
На опубликованных в соцсетях видео заметно, что лошадь даже попыталась попасть на территорию Казанского Кремля, но ей помешал шлагбаум, который в итоге был едва не сломан. Судя по поведению, животное очень растеряно.
И многие интернет-пользователи обеспокоились судьбой сбежавшей лошади:
«Ей бы сейчас по полю бегать, а не по асфальту»
«Не поймали ли бы какие-нибудь жулики»
«Главное, чтоб цыган по пути не было»
«Лишь бы аварии не случилось»
«А вдруг её машина собьёт?»
ИСТОЧНИК KP.RU