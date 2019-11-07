2019-11-07T21:12:53+03:00
Спорт

"Они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают": Ожиганов дал огненное интервью о жизни в Северной Америке

Теперь уже бывший игрок "Ак Барса" рассказал, что его удивило во время года, проведенного в НХЛ
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: КХЛ.Фото: КХЛ.
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Прибывание защитника Игоря Ожиганова в "Ак Барсе" оказалось непродолжительным. Игрок появился в Казани только летом. Права на него принадлежали ЦСКА, но последний сезон он провел в НХЛ, где в составе "Торонто" отметился 3 голами и 4 передачами в сильнейшей лиге мира.

Впрочем, не все у Ожиганова в Северной Америке сложилось. Некоторые вещи оказались для него полной неожиданностью.

- Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают. Они только и ждут, что появится тренер, чтобы посмеяться, что-то сказать ему. В самолёте, как только увидят, что в проходе появился тренер, — бегут к нему. Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался, - цитирует Ожиганова sport24.ru.

Это интервью можно считать своеобразным ответом североамериканским хоккеистам, которые в последнее время активно поливают грязью жизнь в России.

Теперь же, отыграв за "Ак Барс" 19 матчей, забив 1 гол и отдав 7 передач, Ожиганов переходит в питерский СКА. Взамен Ожиганову в Казань переедут два игрока питерского клуба - защитник Роман Рукавишников и форвард Виктор Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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