"Мы вступили в ремиссию, теперь главное – избежать рецидива": Двухлетнему ребенку из Ульяновска диагностировали рак крови, ему помогают даже в Германии

Семья Храмовых из Ульяновска давно хотела детей. Два года назад у них появился сын. Его назвали Сашей. Радости родителей не было предела, пока нынешней осенью мальчику не поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз, иначе говоря, рак крови.

О болезни ребенка стало известно в сентябре. Он сдал общий анализ крови, который и выявил недуг. Малыша сразу же направили на обследование.Вердикт ульяновских врачей подтвердили и московские медики.

18 сентября Сашу вместе с мамой положили в детскую областную больницу, а затем начался долгий 36-дневный курс лечения.

К счастью, данный случай не требует трансплантации костного мозга. Медики считают, что можно вылечиться и медикаментами. Пока все процедуры мальчик выносит стоически. Однако это только начало, курс лечения продлится два года. При этом, ребенку выписали кучу лекарств. Есть в их числе и очень дорогие. Например, немецкий препарат Oncaspar. Одна ампула стоит 160 тысяч рублей.

- Дети - это самое главное в жизни, хочется сделать для них все самое лучшее, а не лежать и просто надеяться, что болезнь сама отступит. Потому сын уже получает немецкое лекарство. Отечественные аналоги имеют много побочных эффектов, - пояснила ulpravda.ru мама мальчика Ольга Храмова.

К счастью, мир не без добрых людей. Незнакомец из Германии уже купил лекарства для Саши на сумму более чем в миллион рублей. Их он уже отправил в Ульяновск, а следом готовится выслать лекарства еще на 700 тысяч рублей.

Солидную сумму, а именно миллион рублей, смогли собрать неравнодушные россияне. Обещали помочь Храмовым и в правительстве Ульяновска. Не так давно в гости к ребенку заглянул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он обещал поддержать семью.

- Однозначно окажем семье необходимую материальную помощь. Заехал проведать маленького храбреца и заодно обговорил необходимую сумму. Сашка, выздоравливай! - написал Морозов в своем Инстаграме.

Сейчас ребенок вновь в больнице. Начался второй этап лечения. Он продлится 42 дня.

- Мы вступили в ремиссию, теперь самое главное – избежать рецидива. Курс лечения рассчитан на два года, препаратов должно хватить. Но за это время может случиться всякое. Даже если болезнь отступит, в течение пяти лет мы будем находиться под пристальным вниманием врачей, т.к. возможность рецидива останется высокой. Мы сыночка очень долго ждали и должны ему помочь справиться и все преодолеть. Он - наше всё, - рассказала мама мальчика.