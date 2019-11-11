Деликатесы из чистого мяса

Мясоперерабатывающий цех в городе Похвистнево Самарской области работает с 1999 года. Начав с выпуска 11 видов продукции, сегодня ООО «Дуслык» выпускает уже более 200 её наименований: колбасные и мясные изделия, деликатесы и полуфабрикаты. Весь ассортимент соответствует стандарту «Халяль».

ООО «Дуслык» – семейный бизнес, а его совладельцы Мударис Латыпов и Равиль Мустафин вместе с членами своих семей – душа одного из крупных в Самарской области производителя халяльных мясопродуктов. Выходцы из знаменитого чистотой веры села Алькино на границе Самарской и Оренбургской областей, они и сами истинные мусульмане в мыслях и поступках, и убеждены, что халяльной продукцией нельзя заниматься без веры, отзывчивости и сострадания к окружающим.

Статус «Халяль» предприятия подтвержден Духовным управлением мусульман Республики Татарстан: сертифицированы помещения и оборудование производства, требования к персоналу, инструменту и спецодежде, упаковке и маркировке, транспорту.

За годы работы «Территория чистого мяса» (слоган компании) проявила себя как надежный поставщик продуктов, соответствующих канонам ислама и востребованных далеко за пределами области. Ежесуточно сотрудники предприятия выпускают разнообразную продукцию, реализуемую от Крыма до Сахалина. Колбасы и деликатесы ООО «Дуслык», в том числе тутырма и казы, отлично известны.

Значительную часть колбасных изделий и мясных деликатесов компании составляет мясная продукция премиум-класса. Она выпускается на новом, запущенном в Самаре 25 января 2019 года производстве – МПП SALAMAT. Бренд ориентирован также на рынок HoReCa (продукты для отелей, ресторанов и кафе).

Сервелат «4 перца» – мясной дуэт говядины и мяса птицы, сырокопченые колбаски чевапчичи, Лионская салями из сочной конины высшего сорта и нежного мяса цыпленка, чоризо – сыровяленая колбаса с добавлением смеси сладких и острых перцев, буженина конская и куриная, смаковица – мясные брусочки из конской грудинки, приправленные пряностями и специями, куриный рулет «Жар-птица», рулет из сырокопченой конины, прессованное мясо куриное – это далеко не полный перечень лакомств от SALAMAT. Здесь же вареные колбасы на любой вкус: «Ялкын», «Энже», «Якташ», «Трапезная», «Особая», «Обеденная», «Юртак», «Тулпар», «Шатлык», «Булгарская», «Сэламэт»…

Грамоты и сертификаты подтверждают высокое качество продукции, отгружаемой с завода и через оптовые базы городов России исключительно первым сортом. Вся продукция для бережного хранения упаковывается под вакуум и хранится при оптимальной температуре, в том числе в пути. Разумеется, продукты не содержат искусственных добавок и ГМО даже в ингредиентах: от оболочки до специй, состав, место и условия производства которых тоже проверяются по спецификации.

Чистота халяльного мяса достигается особым способом выращивания и забоя скота, позволяющим избавиться от токсинов. Потому сырье закупается у надежных поставщиков-мусульман, а соответствие откорма, содержания и забоя скота требованиям подтверждают справками имамы местных мечетей. Вместе со строгим контролем производства, хранения и транспортировки дистрибьюторами все это и гарантирует чистоту продукта.

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Адрес: Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Московская, д. 2

Телефон: 8-84656-2-60-41

г. Самара, пр. Карла Маркса, 495

Тел. +7 (927) 004-50-20

duslyk-samara@mail.ru

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