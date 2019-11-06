"Выставили алкашкой перед моим ребенком": Девушке из Казани отказались продать вино в магазине

Жительница Казани во время похода в магазин решила купить вино. Правда, приобрести спиртное она так и не смогла. Кассир отказалась продать алкоголь, потому что с женщиной в магазине был несовершеннолетний ребенок.

- Вчера с сыном зашла в магазин купить продуктов, в процессе решила себя побаловать вином и вот стоим на оплате, кассир спокойно делает свою работу пока в руки ей не попадает бутылка вина и она начинает заявлять, что не продаст мне ее, потому что вместе со мной несовершеннолетний. Я начала доказывать, что по закону я как покупатель обязана быть совершеннолетней, а не человек рядом, но было бесполезно... в итоге выставили меня чуть ли не алкашкой перед моим ребёнком и отказались продавать вино. Как думаете это вообще адекватно?! Откуда такое мнение, что люди на кассе вправе решать и придумывать свои законы?! И что за стереотип, если я покупаю алкоголь, значит я алкоголичка и плохая мать? У меня нет слов, в тот магазин больше ни ногой, - написала жительница Казани в соцсетях.

Пользователи интернета начали обсуждать данную историю. По мнению некоторых из них, кассир не имела права вводить на ходу новые правила.

"Жалобу написать на эту кассиршу. У нее, видимо, "синдром вахтера", думает что сидя в кресле кассира имеет власть над покупателем".

"Кассир немного попутала законы и свои должностные обязанности".

Другие пользователи соцсетей отметили, что не права покупательница. По их мнению, девушка раздула скандал, а ее, вероятнее всего попросили всего-то паспорт показать.

"Никогда с подобным не сталкивались. Последний раз покупали 2 бутылки коньяка с подругой (с нами трое детей). Все нормально, без вопросов. У нас гости были. Больше для гостей берешь. А у вас, видимо, вид был такой, что не стоит продавать, кассир ребенка пожалела".

"Ой не свисти. Тебя всего лишь попросили показать паспорт, которого у тебя не было. Остальное сама додумала".

Кроме того, девушку попросили назвать название и адрес магазина. Некоторые жители Казани решили ради эксперимента сходить туда с детьми.