«Для нас этот вечер - возвращение в молодость»: в Казани отметили 100-летие комсомола Татарии

28 октября в казанском культурно-досуговом комплексе имени Ленина прошел концерт в честь 100-летия комсомола Татарии. Мероприятие было организовано Региональной общественной организацией «Объединение ветеранов комсомола республики Татарстан».

В этот вечер вместе собрались более 700 бывших комсомольцев со всей республики. Перед началом торжества все они с радостью встречали своих товарищей, некоторых из которых не видели десятки лет. Для гостей играл оркестр и исполнялись душевные песни.

«КОМСОМОЛ НАУЧИЛ РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ»

Одним из гостей праздника стал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

- Я увидел своих старших товарищей, друзей своих, коллег, с которыми долгие годы проработал в комсомольских организациях. Прошло с тех пор уже, правда, очень много лет. У многих из нас волосы уже не просто побелели, а выпали. Несмотря на это, мы все еще помним друг друга, обнимаемся. Для нас этот вечер - возращение в молодость, - признался «Комсомолке» глава ведомства.

Рафис Бурганов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После Бурганов отметил опыт, который в свое время дал ему комсомол.

- Комсомол дал мне очень многое. Комсомол научил работать в коллективе, умение за короткий срок делать очень большие дела, - отметил министр образования Татарстана.

«КОМСОМОЛ НАУЧИЛ ТРУДИТЬСЯ»

О вкладе комсомола в жизни тысяч людей «Комсомолке» рассказали и другие гости праздника.

Люция Фатыхова приехала в родную некогда Казань из Ханты-Мансийска, где она работает уже несколько лет. В молодости она была начальником штаба молодежного жилого комплекса (МЖК) в Елабуге.

Люция Фатыхова.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

- Очень хотелось бы, чтобы у молодежи в 21-м веке было свое замечательное дело, как у нас МЖК. Шесть лет подряд я выезжала в студенческие строительные отряды. Комсомол научил молодежь того времени трудиться. Каждый из нас своим трудом мог заработать на одежду, на учебники, на обучение в институте. Это было такое хорошее подспорье! И «Родина щедро поила нас березовым соком». За работу в стройотрядах была вручена мне медаль за трудовую доблесть, а потом комсомол подарил мне путевку Норвегия - Швеция - Дания - Финляндия. Ну как можно комсомол ругать? Только одни положительные эмоции! Сами видите - столько людей сегодня собрались здесь по зову своего сердца. Они приехали отовсюду, откуда только можно, - считает Люция.

Спустя пару дней после мероприятия в Елабуге на первом доме движения МЖК на улице Молодежная была установлена мемориальная памятная доска.

«КОМСОМОЛ НАУЧИЛ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Борис Леушин, возглавлявший в 80-е годы Татарский обком ВЛКСМ, сейчас председатель региональной общественной организации «Объединение ветеранов комсомола Татарстана»:

- Я в комсомоле прошел все этапы. Я стал личностью благодаря комсомолу. Там я получил опыт выполнения от простых поручений до сложных задач. Мы учились нести ответственность за порученное дело, учились проявлять инициативу, организовывать и заинтересовывать молодежь.

Борис Леушин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«Я ДО СИХ ПОР НАХОЖУСЬ В КОМСОМОЛЕ»

Рузалия Валиуллина сейчас является директором Лаишевского детского дома. Работать там она начала еще по комсомольской путевке.

- Комсомол - это вся наша молодость, даже больше - наша жизнь! Я себя не списываю, я до сих пор нахожусь в комсомоле, - говорит Рузалия.

Рузалия Валиуллина.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«КОМСОМОЛ ТАТАРИИ БЫЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ»

Начиная концерт, на сцене ДК имени Ленина выступил председатель региональной общественной организации «Объединение ветеранов комсомола Татарстана» Борис Леушин.

- Братья и сестры по комсомолу! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Комсомол Татарии был больше, чем комсомол Литвы, Латвии, Эстонии вместе взятых! Мы были крупнейшими! Более чем полумиллионная армия комсомольцев Татарстана трудилась на объектах народного хозяйства, училась и приносила свой вклад в строительство республики, - отметил со сцены он.

Правда, слов в этот вечер было немного. Концерт состоял из танцев, песен и различных постановок. Многие из них вызывали слезы радости на глазах гостей.

После мероприятия гости еще долго не могли расстаться друг с другом. Они разговаривали, обнимались, обменивались номерами телефонов и обещали друг другу больше никогда не пропадать надолго.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА ТАТАРСТАНА

На мероприятие также были приглашены представители различных молодежных организаций. Объединение ветеранов комсомола Татарстана старается работать с подрастающим поколением. Ими организовываются диспуты, круглые столы, встречи.

- Присутствия на сегодняшнем мероприятии, молодежь увидела историю Комсомола в художественной форме. Я думаю, что им было интересно. Надеюсь, они заинтересуются комсомолом и его историей, а дальше будут активно заниматься общественной деятельностью, - отметил заместитель председателя «Объединения ветеранов комсомола Татарии» Анвар Якупов.

Анвар Якупов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Кроме того, объединением на сегодняшний день создано два творческих проекта: фестиваль-конкурс для школьников «Комсомольские патриотические песни» и группа «Надежда», состоящая из артистов, вокалистов, инструменталистов.

- Мы даем бесплатные концерты для ветеранов не только комсомола, но и Великой Отечественной войны, конечно, и для ветеранов труда. Мы планируем проводить такие мероприятия и в будущем. Мы хотим, чтобы в наших концертах принимали участие, как детские коллективы, так и ветеранские. Думаю, это будет интересно людям всех возрастов, - считает Якупов.