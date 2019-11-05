«В магазине не давали прохода»: Модель из Ульяновска в Китае сравнили с инопланетянкой

Модель из Ульяновска Талия Айбедуллина в этом году просто покорила Китай. В январе она выиграла корону престижного конкурса красоты Miss All Nations-2019, а накануне, там же, в Поднебесной, участвовала еще в одном конкурсе - Miss Globalcity-2019. Правда, Талию пригласили на мероприятие не как участницу, а как главного эксперта. Она должна была давать ценные советы не только участницам, но и членам жюри.

- Мое участие в мероприятиях почти не отличалось от конкурсанток, я даже на секунду почувствовала себя таковой, как два года назад. Вместе с девушками я пережила все их страхи и волнения, поблажек мне не делали, поднималась порой в 4 утра и работала до вечера. В заповеднике диких животных мы участвовали в съемках ток-шоу, где ухаживали за животными, в госпитале общались с пациентами. А еще побывали в гостях у знаменитого профессора, который рисует иероглифы. Я получила в подарок от него птицу Феникс, - цитирует девушку портал ulpravda.ru

По словам Талии, к ней, как и к конкурсанткам, были прикованы взгляды жителей города. Девушка рассказала, что на нее порой смотрели, как на инопланетянку.

- Цзинань хоть и огромный город, но он не является туристическим, иностранцев здесь не встретишь. Поэтому мы были как нечто инопланетное. В магазине не давали прохода при покупке продуктов, что уж говорить о мероприятиях, где мы были в коронах и платьях, - вспоминает Талия Айбедуллина.

Отметим, что Талия выигрывала данный конкурс красоты два года назад. Так что к ней частенько обращались за советом.

- Девушки понимают, что важна не столько внешность, сколько личностные характеристики. Трудолюбие, выносливость, умение общаться - вот на что обращают внимание жюри, особенно в Китае. В Поднебесной конкурсы принципиально отличаются от российских, они проводятся при поддержке правительства страны. В финале среди почетных гостей значатся главы провинций и городов, что очень ценно. В жюри, а это 30 человек, допускаются только известные личности в области культуры, образования, занимающие высокие посты, - пояснила девушка.

В итоге первое место досталось девушке из Китая, на втором месте – представительница Мексики. Замкнула тройку россиянка Евгения Матвеева.