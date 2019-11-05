В Казани загорелась многоэтажка: госпитализированы 5 детей

Этим утром по системе «112» поступило сообщение о том, что в Казани на улице Нурсултана Назарбаева в доме №54 произошел пожар. На место по рангу №2 выдвинулись сотрудники ПСЧ-1 МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Было установлено, что горение происходит на кухне квартиры на четвертом этаже. Началась эвакуация жильцов. Едкий дым перекрыл пути к спасению людям с верхних этажей. С помощью автоматического подъемника и автолестницы из окон было спасено пять человек, среди которых три ребенка.

Фото: МЧС Татарстана

- Всего было спасено 28 человек, в том числе 13 детей. Также 20 жильцов эвакуировались самостоятельно, - сообщили в МЧС Татарстана. – В итоге 5 детей были госпитализированы в ДРКБ Казани с предварительным диагнозом: «отравление продуктами горения».

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в итоге потушили. Горела мебель возле эвакуационного выхода. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина произошедшего сейчас устанавливается.