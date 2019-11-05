ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. НЕФТЬ И ТРУБА – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Где родился, там и пригодился. Всем известную поговорку вполне можно применить к начальнику центральной ремонтной службы Ромашкинского РНУ филиала АО «Транснефть – Прикамье» Рамилю Салимгараеву. Нефть, труба – эти слова являются ключевыми в профессиональной жизни уже четвертого поколения нефтепроводчиков Салимгараевых.

ЗОВ ПРЕДКОВ

В свое время на тимяшевской земле, где в середине прошлого столетия основывалось Ромашкинское РНУ, трудился дизелистом насосной дед Рамиля Виловича по материнской линии, а оператором – бабушка. Позже сюда же в транспортный цех экскаваторщиком, крановщиком пришел отец. Человеком он был грамотным, начитанным, выписывал «Роман-газету», любил шахматы, научил играть сына и старшего внука. Из поколения в поколение передавалось трудолюбие. Дед постоянно говорил Рамилю: «Приходи – поможешь». Отец часто уезжал в командировки – 1960-е годы, строились поселки, нефтепроводы.

Как ни крути – династия, поэтому перед выбором восьмиклассник Рамиль не стоял, сразу пошел в техникум, отучился на механика и продолжил дело семьи на родной земле в Ромашкинском РНУ. В профессию пришел осознанно, представление о ней имел вполне конкретное, с детства общался на эту тему со старшими товарищами и отцом. Видел, как они уезжали и возвращались из командировок. Да что там говорить: и в те времена, и сейчас больше половины населения поселка Тимяшево работает в Ромашкинском РНУ.

До армии молодому нефтепроводчику «достался» участок ремонта и наладки технологического оборудования, где на посту слесаря-ремонтника он занимался задвижками и насосами. Старшие товарищи с удовольствием делились азами и секретами профессии с толковым парнишкой. Отслужив, продолжил в ремонтно-механической мастерской, где тоже нашлись опытные наставники. Когда перешел в объединенный аварийно-восстановительный пункт, его начальником стал Владимир Александрович Реутов. Большей частью всему научился у него: как вырезать дефектный участок, загерметизировать, подогнать катушку... Многим делились почти полвека отработавшие в управлении трубопроводчики линейные Сергей Алексеевич Пушкарев, Равиль Зиафутдинович Бадрутдинов.

После нескольких лет на Севере вернулся в «аварийку». Трубопроводчиком линейным отработал в составе укрупненной бригады объединенного аварийно-восстановительного пункта. Позже стал мастером, потом начальником ОАВП. В созданной центральной ремонтной службе был назначен заместителем начальника. Сейчас идет 11-й год, как ее возглавляет.

- Про карьерный рост я никогда не думал. Просто делал свою работу. Раз предлагали повышение, значит, доверяли, и я никого не подвел, - просто и бесхитростно отвечает Рамиль Вилович на вопрос о карьерной лестнице.

БЕЗ КОЛЛЕКТИВА – НИКУДА

Коллектив ЦРС насчитывает более 100 человек. Здесь трудятся трубопроводчики линейные, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты насосных установок, машинисты компрессорных установок, слесари КИП, укомплектованные в бригады.

Работы на врезке ограничены временем. Процесс сложный, и за отведенное время необходимо успеть заменить дефектный участок нефтепровода, независимо от времени суток или погоды. Трудности бывают, как и везде. Все они преодолимы и решаемы. Темпы ремонтов высокие, при этом необходимо не нарушить технологию и сроки. Если несанкционированная врезка или инцидент, ремонтники поднимаются и едут в любое время суток. Все отработано, да и привыкли со временем.

Протяженность трубопроводов: от Калейкино до Самары и от Калейкино до Камы в сторону Казани. Это зона ответственности Ромашкинского РНУ. Помимо этого - техпомощь другим управлениям. Объемы работ закладываются большие, поэтому ремонтники поддерживают друг друга. Недавно выезжали в Большую Соснову в Пермский край. На 64 котлованах бригад со всей «Транснефти» было много. Успешно выполнили поставленную задачу в строго отведенное время.

- Самое ценное для меня в «Транснефти» – коллектив, в котором я работаю. Что в принципе я один? Ничего. А если рядом коллеги, которые понимают и поддерживают? В трудной ситуации им не надо ничего говорить. Есть работа – они ее выполнят, как бы тяжело ни было. Коллектив свой очень уважаю, без него я никуда, – говорит Рамиль Вилович.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Рамиль Вилович – отец двух сыновей. Старший после армии и техникума устроился в производственный участок комплектации оборудования стропальщиком. Позже пришел к отцу трубопроводчиком. Сейчас работает ведущим инженером в отделе главного механика Ромашкинского РНУ. Младший учится в КНИТУ-КАИ, с нетерпением будущего нефтепроводчика поглядывая в сторону отца и брата.

Тыл у Рамиля Виловича надежный. За дом и сыновей он всегда был спокоен. Супруга любит цветы, занимается хозяйством. Вместе выращивают овощи и фрукты, держат курочек, индюков, кроликов. Диван напротив телевизора – не та локация, в которой Рамиль Вилович проводит свободное время. Он страстный лыжник. Любовь к лыжне и зимнему лесу – с детства, когда проводили выходные на тимяшевских просторах.

На вопрос о том, какие человеческие качества для него самые ценные, начальник ЦРС отвечает: «В первую очередь – честность. На втором месте – ответственность, каждый должен отвечать за результат своего труда. Третье – доверие, без него никуда. Я рос на примере деда и отца, эти же ценности привил своим сыновьям».

Кстати, на очереди пятое поколение нефтепроводчиков Салимгараевых – у Рамиля Виловича подрастает двухмесячный внук. Династии в АО «Транснефть - Прикамье» всегда были генетическим кодом компании, силой и уверенностью в завтрашнем дне.