В Казани 31 ребенок почувствовал себя плохо после посещения ресторана отеля

В пятницу, 1 ноября, в отеле “Кристал” в Казани на плохое самочувствие пожаловались участники футбольного турнира. Дети от 6 до 10 лет имели все симптомы отравления. По информации Следственного комитета Татарстана, за помощью врачей обратился 31 человек. В это же время Роспотребнадзор республики говорит лишь о 16 детях. По предварительным данным, все ребята ранее посетили ресторан отеля.

В Роспотребнадзоре отмечают, что госпитализировано было 3 детей. Остальные остались под медицинским наблюдением в “Кристалле”. У остальных 111 участников турнира симптомов острой кишечной инфекции не выявлено.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация, - сообщает Cледственный комитет Татарстана.