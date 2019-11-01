"Вот до чего доводит зависть": Неизвестные забросали "Мерседес" девушки пивными бутылками из-за "неправильной" парковки

Проблема парковки автомобилей во дворах продолжает оставаться одной из самых злободневных в Казани. Так, девушка, вышедшая на улицу утром, обнаружила, что ее "Мерседес" подвергся атаке злоумышленников. Стекло ее иномарки было разбито, а крыша смята.

Автовладелица пожаловалась в соцсетях, что это соседи разбили стекло её "Мерседеса" бутылкой из под пива и помяли крышу. На что ей посоветовали правильно парковаться.

Девушке разбили мерседес пивными бутылками.

Фото: соцсети.

Горожане, обсуждая инцидент в соцсетях, отметили, что девушка совершенно не виновата в случившемся. Все дело в людской зависти:

"Вот до чего доводит зависть. Увидели, что у девушки "Мерседес", а сами на трамвае катаетесь, вот и решили, пусть уж все на общественном транспорте катаются, а не на дорогих иномарках"

"Даже если неправильно припарковалась - это не повод портить чужое имущество"

"Однозначно зависть. Если это был ВАЗ... стекло бы вряд разбили. Можно же было записку написать с просьбой парковаться правильно и под дворники положить"

"То есть другие рядом стоящие машины правильно припаркованы, а ее машина нет, так хотите сказать?".

"Может просто выкинули из окна, сам летом шёл вечером возле своего дома, какая-то мразь кинула пузырь из-под водки в окно, в метре от меня упала".

Другие же интернет-пользователи отметили, что порой водители действительно паркуются так, что их машины разбить охота, но лучше все же не портить чужое имущество, а поговорить с владельцем авто.