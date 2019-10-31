"Бабушки крестились и предлагали перечитать Мойдодыра": Загримированные к Хеллоуину девушки шокировали посетителей торгового центра

В конце октября во многих странах мира отмечается День всех святых, который в России куда более известен, как Хеллоуин. Можно сколько угодно спорить о том, нужен ли в нашей стране данный праздник, но молодежь активно участвует в торжествах.

В России, конечно, Хеллоуин отмечается не как в США, никто по домам с требованием конфет или денег не ходит, но разукрасить себе лицо, придумать страшный образ и выйти в таком виде в люди - пожалуйста.

Вот и 31 октября в Казани можно было видеть десятки разукрашенных людей. Появление некоторых из них просто шокировал горожан.

- Я все понимаю, Хеллоуин, но можно же как-то скромнее одеваться или сидеть узким кругом где-то за городом. Зачем такими расфуфыренными выходить в люди. Сегодня видела нескольких девушек в торговом центре, все в шоке были, При виде разрисованных лиц бабушки крестились и предлагали перечитать Мойдодыра, - написала девушка в соцсетях.

Пользователи интернета начали обсуждать данное событие. При этом, многие ничего дурного в поступке девушек не увидели.

"Ну и что такого? Люди годами ждут, чтобы разукраситься и прогуляться. Пусть гуляют себе, они же к вам не пристают, это их дело".

"Я не фанат Хеллоуина, но все же, это не самое плохое, что могут делать люди. Они никого сознательно не пугают, они просто стараются так самореализоваться".

Нашлись и люди, которые осудили поведение девушек. По их мнению, не стоило появляться в таком гриме в людном месте.

"Что это за мода? Вам что, праздников мало? В России их и так достаточно, зачем всякую фигню с запада копировать?".

"Хорошо, что бабушки только крестились, от вида некоторых и инфаркт можно схватить. Думайте, прежде чем в люди выходить!".

Отметим, что в Казани продолжат отмечать Хеллоуин. Так, 2 ноября, праздник устроят на Кремлевской набережной. Казанцы смогут встретиться с графом Дракулой, принять участие в мастер-классе по вырезанию тыквы и принять участие в необычных конкурсах.

Все желающие получат возможность присоединиться к различным тематическим играм. К примеру, организаторы проведут игру, в которой участникам предстоит потрогать «глаза ведьмы», «человеческие мозги» и «мучных червей». А сыграв в игру «Мумия», горожане смогут почувствовать себя настоящим Тутанхамоном.