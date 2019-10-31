2019-10-31T19:49:41+03:00
Происшествия

В Казани будут судить группу несовершеннолетних за то, что они держали подростка в плену и требовали от него деньги

Мальчика всю ночь провел в заточении рядом с одной из местных школ
Олег ЛУГОВОЙ
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Двое из них уже признали свою вину.Двое из них уже признали свою вину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Казани вскоре на скамье подсудимых окажутся шесть местных подростков. Пока шло следствие по их уголовному делу двое из них уже стали совершеннолетними.

Всех их обвиняют в незаконном лишении человека свободы, не связанным с его похищением, а также в вымогательстве.

Следствие полагает, что вечером 12 ноября прошедшего года в столице Татарстана фигуранты дела затолкали другого подростка в машину и вывезли в лесной массив у озера Изумрудное. У мальчика под угрозами расправы требовали 10 тысяч рублей. Но это было только начало. Когда, юные вымогатели получили от подростка отказ, то вынудили его взять кредит на покупку смартфона за 25 тысяч рублей.

Паренька для этого даже свозили домой, чтобы он взял там необходимый для этого паспорт. Но в салоне сотовой связи подростку отказали в кредите. Тогда его всю ночь держали в помещении около одной из казанских школ.

На следующий день вместе с пленником подростки снова отправились в салон сотовой связи. Там паренек смог, наконец, вырваться и позвать на помощь. Несовершеннолетних вымогателей задержали.

- На время следствия четверых из них отправили под стражу, а остальных отправили под домашний арест. Двое фигурантов уже признали свою вину, к этому времени они уже стали совершеннолетними, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Сейчас расследование уголовного дела о подростковом вымогательстве завершено. Все материалы были направлены в суд, который решит дальнейшую судьбу обвиняемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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