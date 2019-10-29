Где именно в Татарстане в 2019 году отмечен наибольший рост подростковой преступности

В прокуратуре Татарстана прошло оперативное совещание по итогам работы надзорного ведомства за 9 месяцев 2019 года.

На нем стало известно, что в республике за указанный период произошел значительный рост подростковой преступности. Так, несовершеннолетние нарушали закон 681 раз (за прошлый отчетный период 587).

В итоге от общего числа всех зарегистрированных в Татарстане преступлений на подростков приходится 4%. Рост здесь составил на 0,8%.

При этом подростки стали все чаще совершать именно тяжкие и особо тяжкие преступления – это, например, причинение тяжкого вреда здоровью, разбои и грабежи. Также идут несовершеннолетние против закона в составе групп и по пьяни. Даже после назначения им наказания они снова идут на преступления. Что касается последнего, то это стало происходить все чаще.

В прокуратуре Татарстана сообщили, где был зафиксирован наибольший рост подростковой преступности: Казань, Агрызский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Буинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Тетюшский, Тукаевский и Чистопольский районы.

Так же наблюдается в Татарстане и рост количества преступлений, жертвами которых стали и сами подростки. В 2019 году таковых было зарегистрировано 2 112, когда как в предыдущем периоде это было 1 881. Так, здесь наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений – 561 (в прошлом году 527), и против половой неприкосновенности несовершеннолетних – 522 (в предыдущем периоде 490).

Всего же по итогам 9 месяцев 2019 года в республике криминогенная обстановка характеризуется увеличением на 18,3% массива регистрируемых преступлений – зарегистрировано 37 598 преступлений.