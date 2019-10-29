2019-10-29T14:08:01+03:00
Политика

«Не успели приготовить шашлык»: звезды татарской эстрады Уразова и Тямаев извинились за то, что смеялись над сбитым на дороге животным

После сотен негативных комментариев и угроз артисты удалили свое видео и заявили, что люди просто не поняли их шутки [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Последние пару дней татарстанцы в социальных сетях массово негодуют. К ним присоединяются жители других регионов, которым по цепочке пересылают скандальное видео звезд татарской эстрады Гузель Уразовой и Фирдуса Тямаева. На нем, казалось артисты и просто взрослые люди, шутят над сбитым насмерть животным.

Звезды татарской эстрады Уразова и Тямаев посмеялись над сбитым на дороге животным.

- Не успели приготовить шашлык. Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется, - смеется Уразова.

- Поэтому мы с Гузель тут и остановились, - продолжает Тямаев.

Видео на свою соцстраницу выложила Гузель Уразова. Правда, очень скоро этот пост она удалила. И не безосновательно. Ведь столько негативных комментариев разом певица вряд ли получала раньше. Татарстанцы не поняли, что смешного «звезды» нашли в сбитом насмерть животном и поразились их черствости.

После Уразова и Тямаев принялись оправдывать свой поступок. Сначала говорили о том, что это была шутка. А после и вовсе заявили, что животного никакого не было.

ШУТКА, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ПОНЯЛ

Первым извинения подписчикам принес Фирдус Тямаев. На своей странице в Instagram мужчина отметил, что слова о шашлыке были просто шуткой, которую никто не понял. Также певец заметил, что остановился на дороге вовсе не с целью заснять мертвое животное.

- Я сначала не заметил сбитое животное, просто остановился на трассе в Башкортостане записать обращение к зрителям после концерта. И там же встретил Гузель Уразову. Увидели на дороге сбитое животное и пошутили. Есть же прикол, когда заходишь в кафе и спрашиваешь, из чего у вас сегодня шашлык, а тебе отвечают - из собаки или кошки. Кто меня знает, понимает мои шутки, а кто не знает – им бы лишь всякую ерунду писать, - объяснил Тямаев.

После такого заявления артист перечислил в казанский приют для собак 30 тысяч рублей.

ЭТО БЫЛ КУСОК МЕХА

Интересно, что спустя пару дней и Тямаев, и Уразова неожиданно признались, что никакого животного на дороге и вовсе не было. А то, что видели их подписчики – всего лишь кусок меха. Гузель даже съездила на то самое место, чтобы снять там новое видео.

guzelurazovaguzelurazova
Татарстанская певица извинилась за то, что смеялась над сбитым насмерть животным
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- Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули с радостью, а Фирдус, продолжая тему, просто пошутил. Почему мы удалили это видео? Потому что разные паблики в соцсетях начали по-своему интерпретировать данное видео – сообщила Уразова.

После она призналась, что после публикации в соцсетях того самого скандального видео некоторые комментаторы в интернете стали желать ей смерти и писать негатив в адрес ее семьи.

- Столько негатива посыпалось на меня и семью…желают смерти, разве это человечно? Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась. Смех часто – защитная реакция от того плохого, что творится в мире. Я согласна, что поступила неправильно, не понимая, что незнающие татарский люди заинтересуются этим видео и поймут все так, как захотят СМИ. Я прошу прощения у всех, кого это видео как-нибудь задело. Еще раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать эти комментарии от непонимающих ситуации людей, - извинилась Уразова, при это все равно отмечая, что люди ее попросту неправильно поняли.

Также неоднозначно извинился и Тямаев. В его адрес, как оказалось, тоже поступило немало угроз и оскорблений.

- Что касается убитого животного, утверждаю – на дороге лежал кусок меховой ткани, о чем написала народная артистка Татарстана Гузель Уразова. По этой ситуации свои извинения по факту допущенного нами юмора, я и Гузель Уразова публично попросили прощения. Друзья, я занимаюсь вот уже около 10 лет благотворительностью, направленной на поддержку людей с ограниченными возможностями, детей с онкологическими заболеваниями, людей оказавшихся в местах заключений и бездомных животных в приютах, - признался певец.

Жителям Татарстана, правда, не хватило таких извинений. Их посчитали неубедительными. Видео, на котором Тямаев и Уразова смеются над мертвым (пусть и в теории) животным, до сих пор распространяется по соцсетям. Артистов продолжают обвинять, мол, даже если это и был кусок материала, то зачем выдавать его за сбитое животное и глумиться на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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