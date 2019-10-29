"Ветер даже трусики сорвал?": Девушка устроила откровенную фотосессию на глазах у десятков прохожих

Теплые деньки, которыми был богат октябрь, все же завершились. На смену довольно жаркой погоде приходит мороз и даже, вполне вероятно, снег. По крайней мере, синоптики дают такой прогноз.

Меж тем, некоторые жители Казани постарались воспользоваться последними теплыми днями и устроили фотосессии. Одна из них немного шокировала некоторых казанцев, которые стали свидетелями данного события.

- Хоть какие-то плюсы от сильного ветра сегодня, - написал пользователь интернета в соцсетях, выложив фотографию.

Отметим, что погода в понедельник, 28 октября, действительно была ветреной. По словам некоторых жителей Казани, подобную картину, как на фото, можно было увидеть и без фотосессий.

"В такой ветер некоторые люди из дома не выходят, а для девушек, это, видимо, лишний шанс покрасоваться и показать, чем их мать природа наградила. За сегодня видел, как юбки взлетали минимум у пяти девушек".

В целом, большинству пользователей интернета откровенная фотосессия девушки пришлась не по нраву.

"Юбка задралась, а под ней ничего нет. Конечно, это было спланировано, но зачем всем это показывать?".

"Ветер даже руки поднял и трусики сорвал?".

"Сколько можно уже голозадых постить. В чем ее красота? У каждой третьей такая фигура".

Впрочем, было достаточно и тех, кто не увидел в выложенных в сети фотографиях ничего плохого. По их словам, девушка не сделала ничего плохого, кроме того, если фигура позволяет, то грех ее не продемонстрировать.

"Классная фотка! Идеал женской фигуры, ато так много жирух стало".

"Дурдом.. да ладно вам критиковать. Как-будто сами все такие чистые и правильные. У самих грехов выше крыши. Нормальное фото - только детей не развращайте, хотя они больше нас уже знают".

Кроме того, девушке посоветовали реже ходить в таком виде по улице осенью, ведь можно и простудиться.