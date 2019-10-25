Стать ювелиром никогда не поздно

В программу WorldSkills включились почти все регионы России, но Татарстан был в числе первых, где начали обучать предпенсионеров по международным стандартам. Сейчас в республике готовы начать обучение более четырех десятков образовательных учреждений. Один из них - Казанский техникум народных художественных промыслов.

- Для нас было очень важным выиграть конкурсный отбор, получить возможность участия в пилотном проекте, – рассказала директор техникума и эксперт Ворлдскиллс регионального уровня Раушания Саубанова. - Народные художественные промыслы - неотъемлемая часть нашей национальной культуры. В Татарстане сумели достаточно полно сохранить исторические традиции, и в этом немалая заслуга нашего учебного заведения. Наши ученики получают возможность бесплатно пройти обучение по такой компетенции, как ювелир.

На обучение ювелирному мастерству подали заявку 60 мужчин и женщин. Уже состоялось два выпуска, 30 человек получили дипломы об окончании обучения и международный скиллс-паспорт, давно оцененный российскими работодателями.

56-летний Николай Краев одним из первых подал заявку.

- Работаю в техникуме преподавателем резьбы по дереву, - говорит Николай Краев. – Как только увидел объявление, сразу зарегистрировался. Можно сказать, стать ювелиром - мечта детства. Работаю с деревом. Сами понимаете - масштаб совсем другой. Можно вырезать красивые ставни, и изобразить на них целое масштабное полотно, а здесь «ювелирная» работа. Мне кажется, что Левша у Лескова был ювелиром.

Менять место работы Краев не спешит. Но надеется, что приобретенные знания помогут побаловать, прежде всего, себя и близких.

Занятия проводит мастер – эксперт WorldSkills регионального уровня Айрат Хуснутдинов.

- Это очень ответственные студенты, - говорит он, – полны творчества и раскрываются с неожиданной стороны. Думаю, что их ждет успех.

54-летняя Людмила Шапшал после закрытия своего бизнеса – швейного производства - про возможность поступить на обучение по стандартам WorldSkills узнала от сотрудников Казанского технического университета, где училась в молодости.

- По первому образованию я инженер механик, - говорит Людмила. – Выпускники КАИ – народ сплоченный, помогают друг другу. Вот и прислали мне ссылку на объявление о наборе на курсы. С детства люблю что-то делать своими руками, люблю прикладное творчество. Заполнила заявку на сайте программы, и меня приняли!

Супруг Людмилы ее горячо поддержал. Сам он ничего интересного пока из предложенного для себя не нашел, но к новому увлечению жены отнесся более, чем благосклонно. Женщина не исключает возможность после прохождения обучения и получения скиллс-паспорта международного образца заниматься изготовлением ювелирных изделий. То, что это станет для нее дополнительным заработком – это точно!

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru и ввести контактные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. Всего в стране доступны 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963, и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода)

Программа переобучения людей старшего возраста проходит практически во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерством труда.

Обучение - бесплатное.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».