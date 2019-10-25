Альметьевский государственный нефтяной институт отпраздновал 63-летие!

21 октября в Альметьевском татарском драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное 63-летию со дня образования АГНИ. День рождения вуза выпускники, преподаватели и студенты отметили вместе. В качестве почетных гостей мероприятие посетили бывший ректор АГНИ Александр Емекеев, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Виктор Городний, начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков, заместитель начальника управления по развитию корпоративной культуры ПАО «Татнефть» Рифдар Хамадьяров, советник генерального директора ПАО «Татнефть» и почетный гражданин города Альметьевска Марс Залятов.

С приветственным словом к собравшимся обратился и. о. ректора нефтяного института Роберт Нургалиев. Он рассказал об истории становления вуза и основных вехах его развития, о целях, стоящих перед институтом сегодня. Роберт Загитович выступил с предложением создать Клуб выпускников, который объединит выпускников Татарского вечернего факультета, АлНИ и АГНИ, обеспечит связь и преемственность всех поколений. Собравшиеся поддержали Роберта Загитовича, и в торжественной обстановке было принято решение о его открытии.

На вечере прошло чествование лучших студентов-первокурсников. Начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков поприветствовал присутствующих и вручил студентам-первокурсникам, имеющим высокие баллы ЕГЭ, сертификаты о присуждении им повышенной стипендии ПАО «Татнефть». В этом году ее были удостоены 69 человек.

Также в этот вечер 22 студентам были вручены сертификаты о присуждении стипендии Фонда поддержки студентов им. Л. М. Адлера. Традиционно в рамках празднования дня рождения прошел благотворительный аукцион по сбору средств в фонд. Одним из уникальных лотов стал первый членский билет участника Клуба выпускников АГНИ и подтверждающая его плакетка, на которой была выгравирована дата вступления – 21 октября 2019 года. Обладателем заветного лота стала преподаватель института Наталья Каримова. При стартовой цене в 1 тысячу рублей его цена во время повышения ставок возросла в 25 раз.

Отрадно отметить, что в этот вечер в Клуб выпускников изъявили желание вступить более 150 человек. Впереди у клуба – празднование памятных дат, обмен новостями, совместные проекты, мероприятия и встречи…