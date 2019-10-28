2019-10-28T15:26:55+03:00
Общество

All-Halal: помощь в приобретении жилья и отдых по всему миру для мусульман

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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Компания LLC «Halal-Tour» (ООО «Халяль-Тур») работает на рынке халяль-услуг с 2014 года и предоставляет свои услуги в соответствии с мусульманскими убеждениями абсолютно всем, независимо от национальности и вероисповедания. Начав работу с халяль-туризма, мы накопили богатый опыт, который позволил глубже понять особенности халяль-услуг.

Сегодня многие молодые семьи нуждаются в собственных квадратных метрах, поэтому проблема выбора жилья всегда остается актуальной. Рынок услуг в сфере недвижимости огромный, зачастую люди не знают, как им приобрести жилье, не нарушая своих убеждений. Мы помогаем мусульманам в приобретении доступного жилья по жилищной программе социальной направленности, не нарушающей законы шариата.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мы не можем сказать, что эта программа является 100% халяль, но и не можем утверждать, что харам, так как каждая сделка индивидуальна. Обращайтесь к нам, и мы рассмотрим каждый конкретный случай.

ТУРИЗМ

Отдельным нашим большим направлением является туризм для мусульман.

Мы организовываем путешествия, отдых или встречи в любой точке мира, не нарушая законов Ислама, так как предоставляем людям возможность отдыхать в соответствии с их религиозными убеждениями и практикой.

Сегодня мы готовы предложить комфортный отдых в одних из лучших санаториев, пансионатов и курортов мира, а также возможность посетить страны и города, интересные своим культурным и историческим исламским наследием. Пляжный отдых на морских курортах, где вся инфраструктура разделена на мужскую и женскую зоны, а еда и напитки в ресторанах соответствуют стандарту «Халяль».

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На курортах и в санаториях имеются пляжи для мусульман, бассейны и спа, раздельные для мужчин и женщин, а также пляжи для семей с исламским дресс-кодом. Здания оснащены молельными помещениями. Мы организовываем конференции, интенсив-туры, элитный отдых и корпоративные мероприятия в Европе, Азии, Америке.

Для отдыха всей семьей поможем в выборе маршрута с детьми или подобрать летний детский отдых. Организуем для вас экскурсионные туры в Европу, туры в Грецию по островам Эгейского моря - возможность окунуться в историю цивилизации ислама. Отдельно стоит выделить VIP-отдых в любой точке мира, лечение, СПА процедуры и оздоровление на ведущих курортах Франции, Швейцарии, Австрии, а также отдых в Китае и Индии, туры в Иорданию и широкий спектр европейских курортов. Мы возьмем все заботы на себя, оставив вам только яркие впечатления от отдыха!

Мы находимся по адресу: г. Казань, ул. Пионерская, 17, офис 410.

Телефоны: +7 (843) 251-17-07, +7 904 712-17-07 (Есть WhatsApp и Telegram)

Полная информация на нашем сайте all-halal.ru

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