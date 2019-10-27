Перестрелка между группировками в Казани: один человек ранен, еще 14 задержаны

25 октября около полуночи в Кировском районе Казани на перекрестке улиц Кызыл-Армейская и Поселковая произошла перестрелка. Об этом очевидцы сообщили в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, то там уже никого не было. Лишь на дороге лежали задний резиновый коврик от автомобиля Volkswagen Touareg, простыни, подушка, скотч и куртка с водительским удостоверением, а также гильзы от двух видов оружия.

- По результатам исследования установлено: выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся, - заявляют в МВД Татарстана.

Единственной живой зацепкой в этой истории стал 30-летний местный житель, который после перестрелки обратился в больницу с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия.

В итоге полицейским удалось восстановить картину произошедшего. На казанском перекрестке в ту ночь оказались восемь автомобилей. Там произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек. В один из моментов кто-то из них начал стрелять. После пальбы все заскочили в машины и разъехались. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Расследуя его, полицейские выяснили, что данная перестрелка – это разборки между двумя противоборствующими казанскими преступными группировками. Удалось установить личности всех участников конфликта.

- На данный момент по уголовному делу уже задержаны 14 человек, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение других участников перестрелки, чтобы в последствии задержать их.