2019-10-25T11:24:43+03:00
Спорт

"Конор конченный алкоголик и наркоман": Боец из Ульяновска жестко ответил Макгрегрору, который назвал Хабиба трусом

По мнению Владимира Минеева, ирландский спортсмен позволил себе много лишнего во время пресс-конференции [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: личная страница героя публикации в Инстграм.Фото: личная страница героя публикации в Инстграм.
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Накануне в Москве состоялась большая пресс-конференция знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора. Во время беседы он много хорошего говорил о России, но большинство вопросов были о возможном реванше с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что российский боец одолел ирландца в титульном бое за чемпионский пояс UFC в легком весе.

Макгрегор не скупился на слова, в том числе на оскорбительные. В частности, он назвал Хабиба "трусом", который постоянно сбегает.

- Он боится рисковать, он дерется только с теми, кого может победить. Дагестанцы бегут и боятся, мы это знаем. Такой же и Хабиб. Он даже с собственной пресс-конференции сбежал. Но от реванша со мной ему не убежать, - заявил Макгрегор.

Слова ирландского бойца не понравились многим товарищам Нурмагомедова. Так, по словам ульяновского бойца Владимира Минеева, Конор позволил себе не только оскорбить Хабиба, но и задеть честь всего дагестанского народа.

- В Москве прошла пресс-конференция одного конченого алкоголика и наркомана Конора Макгрегора. В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь. Знаете почему он остался безнаказанным, потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу, а те, кто пытался высказать свое недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что его охраняли. Ну вы знаете где его искать, если что, - написал Минеев в своем Инстаграме.

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Минеев назвал Макгрегора конченным алкоголиком
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Под тем, где можно было найти Макгрегора, Минеев, видимо, имел в виду гостиницу в Москве, где остановился спортсмен. Минувшим вечером туда действительно пришли несколько человек, которые хотели, чтобы Макгрегор ответил за свои слова. правда, ирландец предпочел не выходить к ним.

Отметим, что о матче-реванше между Хабибом и Конором заговорили чуть ли не сразу после памятного боя прошлой осенью. С тех пор, к слову, Макгрегор ни с кем не дрался, а в восьмиугольник собирается вернуться только в следующем году. Сам ирландец хотел бы сразиться с Хабибом в России. Об этом он также заявлял неоднократно. При этом, многие эксперты отмечают, что если Нурмагомедов и Макгрегор снова выйдут на ринг, шансов у ирландца практически нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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