"Цель конкретная - занять первое место": Полицейский из Татарстана поборется за звание лучшего в конкурсе "Народный участковый-2019"

Победителем регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый – 2019» в Татарстане стал уполномоченный полиции по Тукаевскому району майор полиции Айрат Шаябтдинов. За него проголосовали 11 978 жителей республики.

Шаябтдинов служит в МВД уже 12 лет. А в должности участкового уполномоченного полиции – с 2015 года. На территории обслуживания майора 2 сельских поселения, в которых 10 деревень и 3 садово-дачных общества с населением 1 122 человека. За 8 месяцев 2019 года он раскрыл 8 преступлений и пресек 129 административных правонарушений.

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

"Я ДУМАЛ, ЧТО БУДЕТ СЛОЖНО ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ"

Стать полицейским Айрат Шаябтдинов мечтал с детства. При этом, в начале карьеры его посещали противоречивые мысли.

– Когда только стал участковым, я думал, что будет сложно общаться с людьми, находить подход к каждому. Потом вник и начал работать, сейчас уже с каждым нахожу общий язык, – признался конкурсант «Комсомольской правде Казань». – При разговоре понимаю, какой человек передо мной, как подходить к нему, с каким тоном говорить. Это дело практики, чем больше общаешься, тем легче.

В свободное время Айрат увлекается спортом. Раньше даже профессионально занимался национальной борьбой корэш (борьба на поясах - Ред.)

– Сейчас я просто поддерживаю себя в форме. Например, бегаю по утрам, занимаюсь на турниках, – рассказал полицейский.

ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ

Айрат вместе с супругой воспитывает троих детей. Двое – дочь и сын, учатся в школе. А младшему сыну еще нет и двух лет.

– В конкурсе «Народный участковый» участвую уже с 2017 года. В предыдущие года мне не хватало совсем немного голосов. Но и в этом году не остановился, решил еще раз поучаствовать. И действительно – получилось выиграть. Дальше цель конкретная - занять первое место, назад пути нет, - заявил татарстанский полицейский.

На вопрос, какими главными качествами должен обладать участковый, Айрат ответил: аккуратность, вежливость, иногда строгость, порядочность, опрятность и понимание.

Айрат Шаябтдинов представит Татарстан в финальной стадии конкурса с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда».

В финале участие примут по одному участковому из каждого региона России, победившему в региональном этапе. Награждение лучшего участкового, признанного народным, и вручение ему главного приза - внеочередного звания и автомобиля, пройдет в Москве 15 ноября. Церемония будет приурочена к профессиональному празднику – День участкового уполномоченного полиции, который отмечается в России 17 ноября.