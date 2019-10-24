Профилактика производственного травматизма в Татарстане: санаторий для предпенсионеров и комплексные реабилитации пострадавших

В Татарстане на протяжении практически 10 лет снижаются показатели травматизма и смертности на производстве. Вместе в этим активно внедряются новые методы комплексной работы по реабилитации и ресоциализации пострадавших в результате ЧП на татарстанских производствах.

Об этом сообщили участники круглого стола, который провели совместно региональное отделение Фонда социального страхования России по Республике Татарстан и «Комсомольская правда» в Казани. В мероприятии также приняли участие представители министерств, ведомств, предприятий и общественных организаций, чьи действия непосредственно влияют на сохранение жизни и здоровья рабочих.

В ЛИДЕРАХ ПАДЕНИЯ И ОБРУШЕНИЯ

На протяжении последнего десятилетия количество случаев производственного травматизма существенно снизилось. Так, по словам начальника государственного управления охраны труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана Аллы Курзеневой, с 2011 года показатель травматизма сократился в 3,6 раза, при этом «смертельный травматизм» снизился в два раза.

Так, например, за девять месяцев этого года от несчастных случаев тяжелые травмы получили 55 человек, еще 23 погибли. За аналогичный период времени, но в 2011 году тяжелые травмы получили 186 человек, 92 скончались.

В общей статистике 2018 года в Поволжье Татарстан считается одним из безопасных регионов. И, например, по уровню травматизма в прошлом году уступил лишь Пензенской области.

– Большинство несчастных случаев происходит при падении с высоты. Это наиболее большой процент (32,1%), далее обвалы и обрушения (19%), воздействие движущих деталей (12,8%), – сказала Курзенева.

Самыми опасными отраслями, по словам Аллы Курзеневой, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. А основными причинами производственного травматизма, по данным спикера, являются несоблюдение требований охраны труда, несоблюдение трудовой дисциплины и эксплуатация неисправных машин и агрегатов.

- Это не всегда несоблюдение дисциплины работником, - сказала она.

Так, по словам спикера, зачастую работодатель вынуждает работника совершать небезопасные действия, которые могут привести к травматизму. По этой причине необходимо для каждого рабочего внедрять нормирование, а не ставить его «в цейтнот».

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Самая важная работа начинается с момента, когда на производстве произошел несчастный случай. Последние пять лет в Татарстане применяют систему комплексной реабилитации пострадавших, в которой задействован целый ряд разнопрофильных учреждений и специалистов. Об этом в рамках круглого стола рассказал руководитель регионального отделения фонда Павел Лоханов.

– Основная цель в этом случае – максимально восстановить пострадавшему способности к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и заключается в своевременной помощи пострадавшему и его близким, – отметил Лоханов.

Так, в первую очередь предусмотрен комплекс реабилитационных мероприятий с врачами и психологами, направленных на восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций.

В это же время пострадавшим оказывают социальную поддержку. В случае необходимости проводится и профессиональная реабилитация: по желанию потерпевшего ему помогают пройти переобучение, найти новое рабочее место и адаптироваться на новом рабочем месте или в новых условиях труда.

– В этом случае нужно лишь желание потерпевшего, которое он должен согласовать с лечащим врачом, – отметил Лоханов.

Как отметил руководитель регионального отделения ФСС, система комплексной реабилитации действует с 2015 года, когда региональное отделение фонда включили в пилотный проект по выработке комплексного подхода в реабилитации пострадавших. За это время удалось сформировать механизм взаимодействия участников процесса комплексной реабилитации.

– Взаимосвязь всех участников процесса на ранних этапах лечения пострадавшего позволяет повысить эффективность реабилитации. Так, в 2018 году после тяжелых травм полностью выздоровели 47% пострадавших, тогда как в начале реализации проекта в 2015 году данный показатель составил 39%, – сказал Лоханов.

Что касается профессиональной реабилитации, то из 124 пострадавших 2018 года, которые на сегодняшний день закончили лечение, 90% трудоустроены. В 2015 году этот показатель составлял 82%.

– Такого положительного результата достигли путем адресной работы специалистов фонда и социальных партнеров с пострадавшими и его близкими, – отметил Лоханов.

Самый яркий пример, по его словам, – это реабилитация и ресоциализация парня, который в 2015 году в возрасте 29 лет при проведении взрывных работ получил серьезные травмы и практически ослеп. За это время пострадавший прошел лечение в ряде республиканских больниц, в федеральном центре микрохирургии глаза в Чебоксарах и реабилитационном центре фонда в Волгограде. Все это делалось, соответственно, за счет соцстраха. Кроме того, Общество слепых помогло ему адаптироваться с учетом его новых физических возможностей. Отдельную поддержку оказал и работодатель. Как итог – парню частично сохранили зрение. Кроме того, молодой человек женился, и в январе 2017 год у него родился ребенок. В настоящее время некогда пострадавший проходит обучение в Кисловодском медколледже по спецпрограмме для слепых по специальности массажиста.

РУБЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА

По словам начальника отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС Айрата Гильмеева, государственной программой предусмотрено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за счет части выплат работодателей в фонд.

– В нашей республике страхователи активно используют этот механизм. Ежегодно объем средств, направляемых на эти цели, увеличивается. Растет и количество организаций, использующих этот механизм, – отметил Гильмеев. – В этом году рассмотрены заявления и документы почти 2,5 тысячи страхователей на общую сумму более 440 миллионов рублей, что на 146 миллионов больше, чем в 2018 году.

Рост произошел благодаря тому, что с 2019 года организации могут направлять на санаторно-курортное лечение своих работающих сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, с этого года страхователь может использовать на финансирование предупредительных мер до 30% начисленных страховых взносов вместо 20%, что действовали ранее.

Участвовавшие в круглом столе представители крупных предприятий отметили, что подобное субсидирование позволяет проводить дополнительные профилактические мероприятия на производстве. Так, по словам руководителя службы охраны труда АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» Павла Игнатьева, выделяемые фондом средства в этом году будут направлены на медосмотры, санаторно-курортное лечение, специальную оценку условий труда и прочие мероприятия.

На ПАО «Оргсинтез», по словам замруководителя службы охраны труда предприятия Игоря Халилева, благодаря нововведениям в текущем году порядка 140 человек предпенсионного возраста направлены на санаторно-курортное лечение, а это 3,5 млн рублей.