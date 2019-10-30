ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ - ДЕТИ, ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ!

2019-10-30T10:11:35+03:00
Общество

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Альметьевский политехнический техникум расширяет границы среднего профессионального образования
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Давать качественное начальное и среднее профессиональное образование, обучать рабочим профессиям молодых ребят и девчат, поставлять на рынок труда востребованных специалистов - это ли не главная задача любого техникума? Сегодня на своей базе техникум готов обучать или уже обучает не только молодежь, но и людей предпенсионного возраста, специалистов предприятий, а также школьников.

Такой успешный опыт, несомненно, может быть полезен другим учебным заведениям. Поэтому 18 октября на базе ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие профессионального образования России в условиях его модернизации», где преподаватели и руководство техникума в числе других спикеров поделились своими наработками.

Конференция собрала в Альметьевске 209 руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения из более чем 48 профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Чувашия. Также на ней побывали представители от работодателей и органов муниципальной власти Альметьевского района.

На конференции обсуждались многие задачи, стоящие сегодня перед образовательными учреждениями среднего звена. Одна из них - использование международного движения WordAkills для повышения качества профессионального образования. Альметьевский политехнический техникум давно работает в этом направлении.

- Техникум принимает участие в чемпионатах «Вордскиллс Россия» с 2014 года, - рассказала спикер конференции, начальник Управления образования Альметьевского муниципального района Ирина Павловская. - Особо результативным стал прошедший 2018/2019 учебный год. Студенты техникума выступили по 21 компетенции на региональном чемпионате Республики Татарстан, заняв 12 призовых мест.

На национальном чемпионате, который проводился в республике впервые, студенты Альметьевского политехнического получили 8 призовых мест. А на главном событии года - Мировом чемпионате WordSkills 2019, прошедшем в августе в Казани, один из студентов техникума стал бронзовым призером по компетенции «Лазерные технологии».

2019 год принес Альметьевскому политехническому техникуму много побед. Директор образовательного учреждения Ильдар Багманов сообщил, что в нынешнем году техникум принял участие в предквалификационном отборе на оказание образовательных услуг или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», успешно пройдя его по 10 компетенциям.

Ильдар Багманов.

Ильдар Багманов.

Весной техникум подал заявку на участие в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». И заявка была одобрена! Альметьевский техникум включен в реестр образовательных организаций, осуществляющих подготовку лиц предпенсионного возраста, и на его базе уже идут занятия для близких к пенсии людей, желающих получить востребованную рабочую специальность.

Такие результаты были бы невозможны без современной материально-технической базы техникума. Действительно, альметьевцы могут похвастаться продвинутым оснащением техникума - на обновление в 2018 году были выделены огромные средства, в том числе федеральные (свыше 53 миллионов рублей), средства партнера техникума - ПАО «Татнефть» (18 миллионов рублей), собственные внебюджетные средства (свыше 7 миллионов рублей).

Благодаря модернизированной материально-технической базе, а также квалифицированному педсоставу, в числе которого сертифицированные эксперты с правом проведения демонстрационного экзамена, альметьевцы ведут также профессиональное обучение специалистов предприятий ООО «Татспецтранспорт», ООО «АПОПАТ» и УК ООО «ТаграС Транс Сервис», ООО «ТМС-Групп».

А в планах на будущее - реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В июле 2019 года Республика Татарстан выиграла грант проекта. Выбор площадки для создания Центра цифрового образования детей «IT-клуб» пал именно на базу ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум».

- В новом пространстве профессионального образования востребованы учебные заведения инновационного типа, быстро реагирующие на происходящие изменения, способные на основе предпринимательского подхода в организации своей деятельности и без ущерба для традиционных академических ценностей отвечать новым вызовам общества, - считает директор техникума Ильдар Багманов. - Таким на сегодняшний день является Альметьевский политехнический техникум.

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