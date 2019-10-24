Кошечкину разрезали горло, а Ткачева унесли со льда на носилках: "Магнитка" и "Ак Барс" выдали огненный матч в Магнитогорске

Матчи между магнитогорским "Металлургом" и казанским "Ак барсом" всегда выдаются боевыми, и не важно, на каких местах располагаются команды. Так уж вышло, что в нынешнем сезоне "барсы" находятся в лидерах, единолично возглавляя восточную конференцию. "Магнитка" же старт регулярного чемпионата КХЛ провалила. Сейчас, хоть результаты у команды улучшаются, но покинуть предпоследнее место на Востоке пока не удается.

Начало матча выдалось ровным, но ближе к середине стартового периода хозяева льда захватили инициативу и несколько раз серьезно побеспокоили голкипера "барсов" Билялова. Казанцы ответили опасным выходом Галиева.

Впрочем, главным событием первого периода стала травма голкипера "Металлурга" Кошечкина. Казанцы провели позиционную атаку. В результате, защитник уральцев Матушкин попытался прервать полет шайбы, но врезался в голкипера, при этом, разрезав ему горло своим коньком.

Кошечкина сразу же увели со льда и отправили в раздевалку. Ему на смену вышел хорошо знакомый игрокам "Ак Барса" Станислав Галимов. Правда, провел он на льду меньше двух минут. За это время Кошечкину оказали помощь и Олимпийский чемпион вернулся в ворота своей команды.

Кошечкину разрезали горло коньком.Металлург Мг - Ак Барс: 23 октября 2019, 23.10.2019. Кошечкин Василий (Металлург Мг) получает коньком от Матушкина Максима (Металлург Мг)

Во втором периоде главным действующим лицом вновь стал Матушкин. Если в первом игровом отрезке он травмировал вратаря своей команды, то во втором помощь потребовалась уже голкиперу "Ак Барса". Мощный бросок Матушкина пришеляс аккурат в шею Билялову. На счастье, голкипер избежал травмы и смог продолжить игру.

В игровом плане матч проходил с довольно ощутимым перевесом "магнитки". Правда, и казанцы не отсиживались в обороне. Вратари, хоть и пострадали во время игры, но показывали отменные реакции, не давая распечатать свои ворота.

Забегая вперед, скажем, что матч так и завершился без голов. В третьем периоде обе команды много атаковали, но результата это не приносило. Зато вновь было много борьбы. В одном из эпизодов жуткую травму получил Владимир Ткачев. Форвард "барсов" врезался в нападающего хозяев льда Коробкина и остался лежать на льду. Самостоятельно подняться он не смог. К хоккеисту выбежали врачи обеих команд. Ткачева на носилках вывезли со льда и отправили на скорой в больницу. К счастью, угрозы жизни спортсмена нет.

Жуткая травма Ткачева.Металлург Мг - Ак Барс: 23 октября 2019, 23.10.2019. Ткачёв Владимир А. (Ак Барс) получает повреждение в столкновении с игроком Металлурга

- Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачёв пришёл в сознание и находится в одной из больниц Магнитогорска, здоровью хоккеиста ничто не угрожает. 24 октября будет проведено дополнительное медицинское обследование, - сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Что касается результата матча, то все решалось в серии буллитов. Все четыре попытки казанцев результата не дали, а вот форварды "магнитки" Любимов и Козун свои шансы использовали. Шайба канадского нападающего и стала победной. В итоге 1:0 - минимальная победа клуба из Магнитогорска.