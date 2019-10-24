2019-10-23T16:09:57+03:00
Общество

На курсы «50+» всей семьей

Супруги Султановы из Альметьевска решили воспользоваться федеральной программой WorldSkills Russia и вместе учатся новой профессии
Софья ВАЛЕЕВА
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Фотография предоставлена ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум"Фотография предоставлена ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум"
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Во всех регионах России стартовала программа для людей предпенсионного возраста. За пару месяцев можно пройти обучение по международным стандартам WorldSkills и повысить квалификацию либо освоить новую профессию, . Все программы разработаны на основе мировых стандартов.

Весной Альметьевский политехнический колледж подал заявку на участие в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Заявку одобрили, и колледж стал участником программы.

- Участие в обучении россиян старшего возраста мы получили благодаря Союзу «Молодых профессионалов (Ворлдскиллс Россия)», - рассказала заместитель директора по учебной работе Рамиля Бородина. – Это новое для нас направление, но мы в городе нефтяников с удовольствием участвуем во всех полезных начинаниях. Город наш небольшой, но здесь живут очень хорошие и любознательные люди, они готовы получать дополнительное образование в любом возрасте. Стать конкурентоспособным специалистом никогда не поздно. Тем более, что обучение – бесплатно, и занятия проводят лучшие педагоги.

52-летняя Лилия Султанова когда-то и сама училась в политехническом техникуме в родном Альметьевске. С тех пор успела получить два высших образования, поработать и инженером по нормированию, и экономистом.

- Я и сейчас работаю экономистом, а учусь по компетенции «WEB дизайн и разработка», - рассказала Лилия Султанова. – Увидела на сайте любимого колледжа объявление о приеме на курсы людей моего возраста и загорелась! С нуля получаю знания про то, как можно работать с программами.

Стартовали курсы в середине сентября, и в группе Султановой обучаются 15 человек. Вместе с женой пошел повышать квалификацию и 57-летний супруг Лилии – Венер. Он работает конструктором, пользуется графическими программами, но когда узнал от супруги, что есть возможность бесплатно обучиться по программе «Изготовление прототипов», раздумывать не стал.

- Пока дети росли, мы помогали им получать знания, теперь они уехали жить и работать в Самару, а у нас освободились вечера, - говорит Венер Султанов. – Здесь в колледже я повышаю квалификацию, ведь все время появляются и новые методики преподавания, и более современные программы. Приятно, что с преподавателем говорю на одном языке. Сам себе порой завидую, ведь получаю необходимые знания, которые пригодятся мне на работе. Это делает меня конкурентоспособным, удовлетворяет новейшим требованиям экономики.

Лилия и Венер теперь вечерами идут на занятия в колледж под ручку. Пока мужчина с увлечением разбирается в новых программах, супруга, получив навыки работы с фотошопом, редактирует свои фотографии.

Султанова привела на курсы и приятельницу - многодетную маму. Женщина призналась, что в глазах детей стала выглядеть крутой и продвинутой.

В зависимости от уровня подготовки программа обучения займет один или два месяца. В конце придется сдать демонстрационный экзамен: выполнить практическое задание. Тем, кто справится, выдадут свидетельство об обучении и международный скиллс-паспорт, подтверждающий профессиональный уровень.

В этом году Стать участниками программы могут мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Чтобы попасть на курсы, нужно Подать заявку и выбрать компетенцию на сайте 50plus.worldskills.ru. Здесь будущим студентам со всей страны предлагают на выбор 122 востребованных на рынке профессий. Надо только зарегистрироваться.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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