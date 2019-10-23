Международная корпорация развлечений Big Funny 29 октября в 17:00 открывает в Казани новый проект - Музей эмоций FunBox

Тут вы спросите: «Что за FunBox!?»

FunBox – музей, в котором ваши эмоции навсегда остаются с нашими экспонатами, вместе рождая нечто большее. Обогащая красивые вещи красивыми историями.

FunBox – музей, в котором нет и не будет заунывных аудиогидов, строгих смотрителей. Здесь тон экскурсии задаёт сам гость!

Наконец, FunBox – музей, в котором снимать строго разрешено. Ведь это огромная коробка с декорациями, созданными дизайнерами Америки и Азии для ваших лучших ролей. В центре кадра – ваше искреннее удивление, детский восторг, а иногда и секундное недоумение. Вы – главный герой. А съёмочная площадка – наша забота.

И если вы думаете, что видели уже всё, поверьте, мы покажем больше.

Например, в зоне самого богатого мышонка современности, Микки Мауса, вы увидите двухметровую японскую игрушку-статую, расписанную в Микки-стиле одним именитым американским художником. Специально для нашего музея.

После искупаетесь, как Скрудж МакДак, в ванне с золотыми монетами. Или в бассейне с двумя тоннами кондитерской посыпки. Или даже в огромной банке чёрной икры – у нас она не редкость!

Короткий отдых вас ждёт в комнате сна – на мягком полумесяце, в окружении молочно-пенных облаков, невесомых единорогов и собственных мечт.

Торчащие из стены эскимо, почти съедобные пончики-качели, гигантские трёхмерные эмодзи, нескромная розовая ёлка – всё это только малая часть. Всего FunBoxскрывает 53 локации, 74 экспоната и даже лабиринт из тысячи мягких мишек – в таком и заблудиться приятно. Словом, 365 квадратных метров неуёмного веселья!

К концу визита вас будет так распирать от впечатлений, что мы непременно спросим: «Вам наша коробка не жмёт?»

Мы ждём гостей любого пола и совершенно точно любого возраста. Ведь все мы из детства. Так давайте продлим его вместе. Заряжайте свой смартфон!

Big Funny - самая нестандартная корпорация музеев, аттракционов и выставок в мире со 103 успешными проектами в США (Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Европе (Барселона) и крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие).

Вселенная Big Funny неудержимо растёт. Наша корпорация развлечений готовит к открытию в Казани Музей эмоций FunBox. Если вы из Казани, приходите испытывать! Если не из Казани, приезжайте скорее в Казань!

Официальное открытие: 29 октября в 17:00

Режим работы: с 10:00 - 22:00, каждый день.

Адрес: ул. Баумана, 35, Казань, Респ. Татарстан

Сайт Big Funny

«ВКонтакте»

Инстаграм