«Только никогда не смей сдаваться»: в новом сезоне проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ оказались Лиза Америка и Julian Hock из Казани

Казанцы вновь покоряют Москву. На этот раз покорять танцевальный олимп страны отправились 17-летняя Елизавета Мерикова (она же Лиза Америка) и 24-летний Юлиан Семенов (он же Julian Hock). Они стали участниками нового сезона телепроекта «ТАНЦЫ» на ТНТ. «Комсомольская правда – Казань» пообщалась с молодыми людьми и узнала много интересного об их прошлом, настоящем и планах на будущее.

Как вы пришли к увеличению танцами?

Лиза: Первое мое знакомство с танцем случилось в 7 лет. Это был кружок восточных танцев. Я безумно полюбила танцевать уже тогда, у меня хорошо получалось, я начала чувствовать ритм, самые сложные движения давались мне с лёгкостью. Тогда во мне зародилось это прекрасное чувство - любовь к танцам!

Юлиан: Изначально меня заинтересовала сама визуальная картинка – то, как это все происходит на сцене. Захотелось самому быть там, на сцене, ощущать себя творческой единицей. Кажется, уже с детства было заложено во мне желание быть на сцене, а не просто учиться и играть в песочнице.

Что для вас танцы?

Лиза: Танец - это моя жизнь, в том числе это большой труд и незаменимое увлечение. С недавних пор учу танцевать других, теперь это моя профессия. С его помощью я представляю себя окружающим и обретаю внутреннюю связь с духовным и эмоциональным миром.

Фото: ТНТ

Юлиан: Танцы для меня это и работа, и инструмент извлечения эмоций из себя, и способ заявить о себе, обратить внимание на музыку. Танцы определенно значат очень много для меня. Знаете, я даже не люблю называть это «танцы», я еще не придумал, как это называть.

Какие танцевальные направления вам ближе?

Лиза: Ближе всего мне хип-хоп и джаз фанк, а так, я развиваюсь во всех стилях и под каждый могу подстраиваться.

Юлиан: Я углубился в джаз фанк и в дэнсхолл. Еще мне нравится что-то экспериментальное. Я люблю делать авторскую хореографию. В частности, дэнсхолл мне нравится своей подачей, грувом, музыкой. Сейчас я преподаю дэнсхолл, потому что у него нет как таковой базы, и мне это нравится. Это мои основные танцевальные направления. Но иногда, когда я где-то отдыхаю, мои ноги сами по себе начинают выделывать хаус. Так что, по сути, мне все направления очень близки.

Что значат ваши псевдонимы?

Лиза: Я Лиза Мерикова. Раньше друзья называли меня «Мерик». Лет в 12 я выходила на баттлы, и мне сказали придумать ник. Недолго думая, я назвалась Америкой, и он ко мне очень быстро привязался, позже я выбрала этот ник в инстаграме. К США это не имеет никакого отношения!

Юлиан: Юлиан - это мое имя по паспорту. А Julian это то же имя, но на английский манер. Изначально я был просто Julian, и все начали мне говорить, типа «Что это?», «Ты что, король лемуров из Мадагаскара?» Не было в моем нике никакой изюминки, и я задумался над его сменой. Имя - это марка, поэтому пришлось придумывать псевдоним. Hock – это просто слог, это то, что мне пришлось добавить, чтобы не быть просто Джулианом. Это был 2012 или 2013 год, я сидел перед компьютером и перебирал всякие «бок», «вок», «лапша», - смеется – и вот, спустя два часа, я все-таки остановился на «хок».

Фото: ТНТ

Лиза, ради участия в проекте вам пришлось забросить учебу?

Учебу я не бросала, у меня дистанционное обучение, что позволяет мне совмещать любимое дело и уроки. Учусь я в колледже при академии управления «Тисби» на 2 курсе.

Юлиан, а чем вы занимались в Казани?

В Казани я танцевал, преподавал, я учился в театральном училище, которое на данный момент уже закончил. К третьему курсу я понял, что не болею театром так сильно, как хотел бы этого. Я, конечно, хотел бы поработать в театре, но это занимает столько времени, что, если стоит выбор между танцами или театром, я выбираю танцы. Но образование мне помогло. В своих танцах я всегда использую какие-то театральные элементы, находки, фишки.

Кроме того, в Казани я занимался музыкой: писал треки, делал клипы. Уже в Москве я понял, что слишком глубоко ушел в танцы и уже не делаю многого из того, что делал когда-то для визуализации своей музыки. Однако я все равно пытаюсь сохранить детскую амбициозность и энергию.

Пробовали ли вы попасть в прошлые сезоны проекта? Почему тогда не получилось?

Лиза: В 2016 году, когда мне было всего 13 лет, я приходила на кастинг «ТАНЦЫ» на ТНТ. Участие в шоу возможно только с 16 лет, но я все равно решила попробовать - и не зря! Я очень понравилась жюри на предкастинге, они захотели видеть меня в шоу и взяли меня в лист ожидания, но дальше я не прошла из-за возраста.

Юлиан: Я каждый год пробовал попасть в проект. Каждый сезон я приходил на кастинги, но у меня не получалось. Однако в моей голове всегда была мысль, что я очень крутой и очень классный, а значит, я все смогу. Уверенность - это, конечно, хорошо, но когда дело касается чего-то конкретного (кастинга в моем случае) нужно трезво смотреть на свое мастерство. Сейчас я понимаю, что все то, с чем я выходил к жюри – никуда не годилось. И слава Богу, что меня не взяли, потому что это был бы позор. Всему свое время.

Сталкивались ли вы уже с хейтом? Готовы к нему?

Лиза: Да, столкнулась впервые и испытала не очень приятные эмоции. Уже готова!

Юлиан: С хейтом я сталкивался. Я отношусь к этому неадекватно, конечно. Я не могу быть равнодушным к любому высказыванию в сторону моего творчества. Это всегда задевает. Но это меня никогда не собьет и не разотрет в порошок. Да, я могу упасть в депрессию, но это не продлится долго. Ведь я знаю: все, что я делаю сейчас – это хорошо. Я очень много вкладываю в это все. Так что да, я готов к волне, к цунами хейта. Иногда он меня даже смешит.

Юлиан, вы уже давно занимаетесь танцами, а бывало ли у вас желание бросить все и начать что-то новое?

Если это и было, то, наверное, максимум несколько часов. Такое происходит, когда ты не ощущаешь вдохновения после огромного количества регулярной работы над собой, как над танцовщиком. Еще такое происходит, когда понимаешь, что танцы не приносят достаточно денег для комфортной жизни. В такие моменты думаешь - надо открывать какой-то бизнес, не связанный с творчеством. Я даже как-то думал над названием заведения по продаже свежевыжатых соков. Но это все быстро рассеивается. Таких мыслей в целом нужно избегать и убивать их еще в зародыше. Танец - это важная составляющая моей жизни, я не смогу его просто взять и предать.

Кто ваша главная поддержка и опора?

Лиза: Главная опора это, конечно же, родители, без них у меня бы ничего не вышло.

Юлиан: Моя главная поддержка – моя семья. Это мои сестры, моя мама. Также меня поддерживают просто близкие люди и друзья. Все всегда смотрят и волнуются вместе со мной. Еще одна моя опора - люди, которые пишут мне хорошие слова в соцсетях, коллеги по цеху, просто знакомые.

С каким девизом вы планируете двигаться в проекте «ТАНЦЫ»?

Лиза: Единственное, что ты можешь улучшать бесконечно - это ты сам!

Юлиан: Сейчас придумаем! Только никогда не смей сдаваться, Юлиан, ты меня понял? Вот такой девиз.

Какие планы на будущее?

Лиза: В ближайшем будущем хочу открыть свою студию танцев и иметь свою команду.

Юлиан: Много планов. Хочется выйти за рамки России, пообщаться со многими людьми, набраться еще больше опыта. Также хочется стать личностью в музыке. Хочу больше выступать. Планов много, будем по мере поступления идей их реализовывать.

Собираетесь ли вы и дальше связать свою жизнь с Москвой?

Лиза: Затрудняюсь ответить, думаю, после шоу станет ясно.

Юлиан: Да, я собираюсь оставаться в Москве. Очень хочется заиметь здесь квартиру, чтобы не тратить деньги на аренду. Москва это мой город. Как только я приехал сюда, я понял, что хочу быть здесь. Я здесь точно не буду сидеть на месте. В Казани я чувствую себя уже гостем, но Родина есть Родина, и я ее люблю.

Есть ли в Казани площадки, которые могут помочь начинающим танцовщикам проявить себя?

Лиза: Да, конечно, в Казани есть несколько мест, где любой желающий сможет с легкостью научиться танцевать.

Юлиан: Много всяких площадок в Казани, где можно проявить себя и показать свое творчество. Там происходит очень много разных тусовок, баттлов. Казань полна разных танцевальных школ и профессионалов. Это раньше мы развивались все очень долго, потому что это было в новинку.

Можно ли, оставаясь в Казани, в полной мере заниматься танцами и зарабатывать на этом?

Юлиан: У меня это не получалось. Может, дело во мне, но как только я приехал в Москву, у меня все изменилось в этом плане. Может, это опыт и возраст. Я не знаю.

За наших земляков можно болеть каждую субботу в шоу «ТАНЦЫ» в 21:00 на ТНТ