2019-10-23T13:13:15+03:00
Общество

В «Комсомольской правде» в Казани обсудят итоги мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

Проект реализуется впервые
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22 октября, «Комсомольская правда» в Казани проведет пресс-конференцию, посвященную итогам проведения мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2019 году.

Спикерами мероприятия станут врио директора ФГУ «Средволгаводхоз» Артем Филиппов, заместитель директора Фоат Мухаметшин, начальник отдела строительства и водохозяйственных мероприятий Елена Лазарева и заместитель начальника отдела строительства и водохозяйственных мероприятий Гузель Абдуллина.

Дата проведения пресс-конференции: 22 октября

Место проведения: офис регионального представительства «Комсомольская правда» (Казань, пр.Ямашева 10)

СПРАВКА

В рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204, с весны текущего года силами ФГУ «Средволгаводхоз», при участии координатора федерального партийного проекта «Чистая страна» Елены Минаковой и волонтеров проводятся мероприятия по очистке акватории и прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища. Целью таких акций является привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения акватории Куйбышевского водохранилища и прибрежной полосы, проблеме восстановления водного объекта, сбора с дальнейшей утилизацией отходов, пропаганда проведения экологичного отдыха. В период с мая по настоящее время общими усилиями собрано более 450 кубческих метров мусора.

Срок реализации проекта рассчитан на 6 лет. На следующий год запланировано достижение более высоких результатов при проведении аналогичных мероприятий

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