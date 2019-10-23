"Можно фильм ужасов снимать": Условия содержания беременных в ульяновской больнице просто шокировали пациентов

Попадать в больницу многие россияне не любят. Дело здесь не в квалификации врачей, а больше в условиях, в которых придется находиться. Вот и пациентка ульяновской центральной клинической больницы была просто шокирована, увидев, где ей предстоит лежать. Усугубило все то, что девушка была беременна. По ее мнению, лечиться в таких условиях просто не возможно.

- Вот в таких условиях лежат беременные, в инфекционном отделении ЦГКБ! - написала девушка в соцсетях.

Пользователей интернета просто шокировали снимки, которые опубликовала девушка. По их словам, в таких условиях е то что лечиться, жить нельзя.

"Можно фильмы ужасов снимать".

"Как будто в заброшенном здании это все".

"Не в этом здании снимали фильм "Чернобыль"?".

Фото: соцсети.

"О, да.. Тоже там лежала беременная, испытала все прелести нашего инфекционника. Да и еще мне понравилось как беременным добавки дают в виде какой-то мутной жидкости, называя это соком и кусочка сыра, который небрежно кидают на голый стол как собаке, я себе этого не позволяю даже в общение с котом...".

"В этом помещении фильм пила снимали))".

"Там все так лежат. Я с ветрянкой не так давно там лежала. В нашей палате стены ещё более ободранные были, кровати сломанные. И при этом как хомяк в банке сидишь поскольку с одной стороны стена со стеклом. Так что тебя при этом ещё каждую минуту практиканты разглядывают".

"Лежала в таком же боксе весной в этом отделении. Вам ещё повезло, что есть ванна. Наш был идентичный, но без ванны. В итоге неделю мы мылись из бутылок в туалете, потому что из боксов на волю не выпускают и помыться в отделении больше негде...условия ужасные. Медсестры уверяли, что летом руководство обещало сделать ремонт. Свежо предание...кстати очень мне эти фото тот «родной» бокс напоминают. И правда. Ремонт сделали. Ванну поставили".

Фото: соцсети.

Кроме того, в комментариях отмечали, что условия нахождения в больнице не меняются вот уже десятилетиями. Защитников медучреждения не нашлось. Разве что горожанам предложили не ложиться в больницу, если условия настолько не радуют глаз.