"И задницу кинуть надо, и дитя, чтобы рядом было": Жители Казани требуют запретить женщинам с колясками ездить в транспорте

В общественном транспорте, как известно, есть специально отведенные места для мам с колясками. Впрочем, далеко не все женщины занимают в транспорте именно данные места, кто-то стремится сесть на обычное место, поставив коляску рядом. Это, как выяснилось, нравится не всем. Вот такой пост появился в одной из соцгрупп Казани.

- Типичная ЯЖМАТЬ. И задницу кинуть надо, и дитя, чтобы рядом было, вдруг украдут-то. А другим зачем проход нужен пусть по воздуху летают. Попробуй сделай замечание загрызет за свое чадо, - написала одна из местных жительниц в соцсетях.

Идею жительницы Казани сразу же поддержали некоторые пользователи интернета. Девушкам даже предложили запретить кататься в транспорте с колясками.

"Что за моду вообще взяли в транспорт с колясками лазить? Завела ребенка - купи машину, а денег нет, так и детей не рожай! Вот автобус битком, люди набились, как шпроты в банке и тут она, такая красопета с коляской въехала и все ей уступать должны, а если места нет, то что, выйти предложите?".

"Кондукторов грязью поливать могут а себя со стороны не видят. Как должны люди там проходить. Скажи ей слово и посыпятся 100 да таких что аж уши в трубочку свернуться".

Впрочем, не все увидели проблему в данной ситуации. По мнению некоторых пользователей интернета, девушка на фотографии сидит аккуратно и мимо нее можно легко пройти.

"Так-то не особо мешает, пройти можно, но о других думать уметь нужно, Автобус пустой, пусть стоит, а вот если бы полный был, то да, тут все поворчали бы".

"Раньше ездили ничего страшного не было...а сейчас все умные...".