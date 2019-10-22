Пока семья из Чувашии гостила у родни, их дом снесли по ошибке

В декабре 2018 года семья из Канаша - супруги-пенсионеры, их дочь и несовершеннолетний внук, ненадолго уехали погостить к родственникам. Когда вернулись - не поверили своим глазам: их частный деревянный дом кто-то начал сносить, обрушив стены. Жильцы сразу обратились в полицию.

Проведенная проверка показала, что здание снесли ... по ошибке! Жилищная комиссия города Канаш признала аварийным и подлежащим слому соседний дом. Жильцов оттуда расселили, и ветхое строение передали подрядчикам, которые и должны были снести его. Но кто-то перепутал адрес, и тяжелая техника приехала к семье, которая уехала в гости всего на пару дней.

В итоге прокуратура потребовала от администрации Канаша незамедлительно предоставить оставшейся без крова семье квартиру. Там решили особо не спорить и поручение выполнили. Пенсионеры вместе с дочерью и внуком в этом году, наконец, въехали в новую квартиру.