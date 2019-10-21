2019-10-21T12:27:47+03:00
Общество

Пять дней без воды и еды: в лесу Чувашии полицейский смог найти пропавшую пенсионерку по красному платку

62-летнюю женщину тут же увезли на «скорой» в больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщина была обессилена и лежала на земле. Фото: МВД ЧувашииЖенщина была обессилена и лежала на земле. Фото: МВД Чувашии
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В прошедшую пятницу в полицию Алатырского района Чувашии обратилась жительница поселка Первомайское. Она просила помочь найти ее 62-летнюю мать. По ее словам, пенсионерка ушла из дома еще 14 октября и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Полицейские вместе с кинологом и служебной овчаркой проверили все заброшенные дома в поселке, также были опрошены и местные жители. Но это не дало каких-либо результатов.

Тогда зону поиска расширили. В нее попал лес, расположенный за поселком. Полицейские, местные жители и охотники – всего более 20 человек, разделились на группы и начали цепочкой шаг за шагом прочесывать территорию.

- Пенсионерка была обнаружена в субботу, 19 октября. На земле ее нашел сотрудник уголовного розыска Ильдар Маннанов, - сообщили в МВД Чувашии.

Лежащую пенсионерку полицейский смог найти среди травы по красному платку, в котором она ушла из дома. Женщина полностью обессилела – она пять дней пробыла в лесу без еды и воды. Она Пенсионерку тут же передали медикам бригады «скорой» помощи, которые увезли ее в больницу. Там врачи осмотрели найденную пенсионерку и оказали ей необходимую медпомощь, сейчас состояние ее здоровья не внушает опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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