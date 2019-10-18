Абоненты Tele2 в Татарстане получат больше

Tele2 увеличила перечень региональных партнеров программы лояльности «Больше». Теперь абоненты оператора в Татарстане могут получить скидку 50% при покупке билетов в аквапарк и на колесо обозрения, а также напиток в подарок в популярных кафе в Казани.

Мобильный оператор Tele2 в Казани дополнил программу лояльности «Больше» рядом актуальных предложений, которыми может воспользоваться любой абонент Tele2 в Татарстане. Так, до 25 октября в аквапарке «Ривьера» на тарифе полного дня для клиентов программы «Больше» действует скидка 50%, билет за полцены также доступен посетителям колеса обозрения «Вокруг света».

В сети кофеен «Шоколадница» пользователи услуг оператора при покупке капучино, латте, эспрессо, американо получат второй напиток в подарок. Также бесплатный напиток при заказе гироса могут получить посетители бара-кафе «SKY», участвующие в программе лояльности оператора. Предложения на эти категории доступны до 21 октября текущего года.

Программа лояльности «Больше» разработана в поддержку стратегии оператора lifestyle enabler и рассчитана на индивидуальные интересы клиентов. Таким образом, абоненты Tele2 имеют возможность получить выгодные предложения или скидки на популярные категории товаров и услуг. Чтобы воспользоваться привилегиями от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Забота о клиентах из года в год остается в числе ключевых задач Tele2. Программа лояльности «Больше» – один из инструментов, позволяющих нам радовать абонентов, гарантировать им комфортный сервис и удовлетворять индивидуальные потребности каждого из них. Это приятные бонусы и скидки от наших многочисленных партнеров, возможность использовать кэшбэк, возвращая деньги за покупки на счет мобильного телефона, а также посещение «закрытых» показов и мероприятий. При этом мы постоянно анализируем запросы наших абонентов и расширяем список партнеров программы в соответствии с ожиданиями пользователей. Наши клиенты ценят такую заботу о них, что подтверждается индексом лояльности абонентов к компании, который у Tele2 на протяжении нескольких лет самый высокий на телеком-рынке. Все это позволяет нам в очередной раз закрепить за собой статус самого любимого оператора».