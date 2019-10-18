2019-10-18T10:09:29+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пьяный ревнивец пришел в детсад с ножом

Злоумышленика обезвредили сотроудники Росгвардии Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Ревнивый муж пришел на разборки в детсад с ножомРевнивый муж пришел на разборки в детсад с ножомФото: Из материалов пресс-службы
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Тревожную кнопку нажала в 13.00 в четверг, 17 октября, сторож детсада, расположенного на проспекте Сююмбике в Автограде. Примчавшимся в детсад патрульному экипажу Росгвардии женщина сообщила, что только что сюда пришел пьяный мужчина с кухонным ножом.

бывшим

Остановить его она не смогла, но успела вызвать подмогу. Мужчину с ножом задержали. При нем оказались и кухонный нож, и газовый баллон.

Пьяный 45-летний злоумышленник пришел в детсад, где работает его супруга, чтобы поквитаться с ее любовником. Так он сообщил росгвардейцам. Оказывается, некоторое время назад он заподозрил жену в измене, и решил, что роман она закрутила с одним из сотрудников на работе.

По предварительным данным, дети не пострадали.

В сложных семейных взаимоотношениях теперь будут разбираться следователи - решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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