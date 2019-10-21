"Папа, уезжай отсюда, сейчас стрелять будут": в Ульяновске водители устроили разборки рядом с отделением полиции

Дорожными конфликтами в наше время вряд ли кого-то удивишь. Кто-то кого-то подрезал, кто-то что-то крикнул, кому-то не понравилась манера вождения другого автомобилиста. Порой все завершается словесной перепалкой, но может дойти и до более серьезного. Так, минувшим вечером в Ульяновске, конфликт произошел прямо посреди дороги. Видео начала разборок появилось в соцсетях.

- Сегодня вечером на перекрестке Карла Маркса - Марата произошла разборка между пацанчиками с район, - написал в описании к выложенному видео житель Ульяновской области.

На записи, попавшей в объектив камеры видеорегистратора проезжавшей мимо машины видно, как несколько автомобилей остановились на дороге, а к впередистоящей легковушке подбежал человек. Из которой, свою очередь, выскочили два парня. При этом, пассажирам автомобиля с видеорегистратором показалось, что в руках у одного из них пистолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/739118" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске водители устроили разборки рядом с отделением полиции.соцсети

"Папа, уезжай отсюда, сейчас стрелять будут" - слышны слова на видео.

Было ли на самом деле оружие в руках у кого-то из конфликтовавших, понять сложно. Впрочем, жители Ульяновска, обсуждая дорожный инцидент в соцсетях, отмечают, что порой происходящее в региональном центре действительно напоминает события боевиков о нашумевших 90-х:

"Эти группировщики совсем страха не знают! Уже с валынами по дорогам катаются...".

"Мдааа, Ульяновск застрял в 90-х".

"А по факту страна скатилась в худшие годы 90х... Думаю когда придет время современным бандюганам лезть во власть, то они перебьют друг друга".

Нашлись пользователи интернета, которые предложили не раздувать конфликт из ничего:

"Разборку не увидал, стрельбу не слыхал. Вы смотрели и снимали, вместо того чтоб ментов вызвать".

К слову, по комментариям в соцсетях, конфликт произошел около одного из отделений полиции. Правда, чем завершился дорожный инцидент, не сообщается.