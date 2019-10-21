2019-10-21T13:02:55+03:00
Происшествия

"Папа, уезжай отсюда, сейчас стрелять будут": в Ульяновске водители устроили разборки рядом с отделением полиции

Начало конфликта попало в объектив видеорегистратора проезжавшего рядом автомобиля [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

Дорожными конфликтами в наше время вряд ли кого-то удивишь. Кто-то кого-то подрезал, кто-то что-то крикнул, кому-то не понравилась манера вождения другого автомобилиста. Порой все завершается словесной перепалкой, но может дойти и до более серьезного. Так, минувшим вечером в Ульяновске, конфликт произошел прямо посреди дороги. Видео начала разборок появилось в соцсетях.

- Сегодня вечером на перекрестке Карла Маркса - Марата произошла разборка между пацанчиками с район, - написал в описании к выложенному видео житель Ульяновской области.

На записи, попавшей в объектив камеры видеорегистратора проезжавшей мимо машины видно, как несколько автомобилей остановились на дороге, а к впередистоящей легковушке подбежал человек. Из которой, свою очередь, выскочили два парня. При этом, пассажирам автомобиля с видеорегистратором показалось, что в руках у одного из них пистолет.

В Ульяновске водители устроили разборки рядом с отделением полиции.соцсети

"Папа, уезжай отсюда, сейчас стрелять будут" - слышны слова на видео.

Было ли на самом деле оружие в руках у кого-то из конфликтовавших, понять сложно. Впрочем, жители Ульяновска, обсуждая дорожный инцидент в соцсетях, отмечают, что порой происходящее в региональном центре действительно напоминает события боевиков о нашумевших 90-х:

"Эти группировщики совсем страха не знают! Уже с валынами по дорогам катаются...".

"Мдааа, Ульяновск застрял в 90-х".

"А по факту страна скатилась в худшие годы 90х... Думаю когда придет время современным бандюганам лезть во власть, то они перебьют друг друга".

Нашлись пользователи интернета, которые предложили не раздувать конфликт из ничего:

"Разборку не увидал, стрельбу не слыхал. Вы смотрели и снимали, вместо того чтоб ментов вызвать".

К слову, по комментариям в соцсетях, конфликт произошел около одного из отделений полиции. Правда, чем завершился дорожный инцидент, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бил кулаком и палкой: жителя Чебоксар подозревают в смертельной расправе над гостем
Соципотечники просили Госжилфонд Татарстана уменьшить процентную ставку, а там решили увеличить стоимость квадратного метра до 42,5 тысяч рублей
17-летнего игрока молодежки «Рубина» спустя несколько суток перевели из реанимации в хирургию
В Йошкар-Оле во время ночного пожара были эвакуированы 5 человек
Самолет из Казани в Анталью 10 часов не мог вылететь по техническим причинам
В Чебоксарах почти месяц ищут пропавшего 52-летнего мужчину
Тарифы подняли, а дворников все равно не хватает: В Казани требуется еще около полутысячи человек на уборку
Татарстан занял 20 место в рейтинге регионов России с самым доступным газом для населения
В Казани из-за пожара в гостинице было эвакуировано 47 человек
В 2019 году в Казани количество смертельных случаев на производстве сократилось на треть
Многодетная мать из Казани стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия International-2019»
В Чебоксарах по факту смертельного падения рабочего с 9 этажа начата доследственная проверка
22 октября в Казани пройдет «круглый стол» с представителями Фонда социального страхования
МВД Татарстана: пропавший в Набережных Челнах 8-летний мальчик возвращен матери
В Казани откроется Евразийское отделение Всемирного паркового конгресса World Urban Parks
В Татарстане растет производство молока, яиц и мяса
В Чувашии полицейские нашли женщину, которая провела в лесу 5 дней
В Казани задержали водителя машины, который утром сумел скрылся от экипажа ДПС
Чувашия выделит 18 миллионов рублей на покупку двух автомобилей “скорой” для транспортировки новорожденных
Администрация главы Чувашии потратит 1,2 миллиона рублей, чтобы определить уровень доверия населения к местной власти